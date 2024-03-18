快訊

「御用反派」資深港星家中不適 送醫猝逝享壽76歲

4月漲電價恐影響分租租屋族 台電建議「這樣做」可暫緩調電價

李多慧轉戰歌手？成為「BLACKPINK」師妹 30日發行新單曲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電嘉義太保設廠 鄉親期待年輕人返鄉就業

中央社／ 嘉義縣18日電
台積電今天確定在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，嘉義縣民期待台積電與周邊廠商能帶來大量就業機會，讓年輕人可以返鄉工作。中央社
台積電今天確定在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，嘉義縣民期待台積電與周邊廠商能帶來大量就業機會，讓年輕人可以返鄉工作。中央社

台積電今天確定在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，嘉義縣民期待台積電與周邊廠商能帶來大量就業機會，讓年輕人可以返鄉工作。

行政院副院長鄭文燦今天在嘉義縣政府宣布，台積電將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，馬上引起嘉義民眾熱議，紛紛期待帶動嘉義工商發展。

嘉義縣議員黃啟豪告訴中央社記者，台積電來設廠對嘉義民眾而言，是天大好消息，期待台積電與周邊廠商能帶來大量就業機會，讓年輕人可以返鄉工作。

黃姓民眾說，他兒子研究所畢業就進到台積電工作，目前人在南科當工程師，台積電在嘉義設廠，孩子就有機會返鄉工作，住家裡不用租屋，1年可省十幾萬。

不過，民眾也擔心台積電來後推升房價，會買不起房；太保市長鄭淑分說，嘉義科學園區位於太保市，希望中央及縣府利用台糖土地建社會住宅，照顧弱勢市民。

鄭文燦接受媒體聯訪表示，嘉義縣要推社會住宅，政府會用各種政策讓住宅價格平穩，保障年輕人居住權益。

台積電 嘉義

延伸閱讀

台積電先進封裝大加碼 將砸5,000億在嘉科蓋六座廠

處理重大事件影響選情 民進黨檢討哪些部長去留？鄭文燦給答案

「下接桃園、上望新北」 鄭文燦鞏固本命區 桃園王下一步轉戰雙北？

機捷增購列車？鄭文燦說10輛、經費60億 張善政：第一次聽到

相關新聞

台積電嘉義太保設廠 鄉親期待年輕人返鄉就業

台積電今天確定在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，嘉義縣民期待台積電與周邊廠商能帶來大量就業機會，讓年輕人可以返鄉...

阻絕蘇丹紅 南市府推「安全標章」 業者亂貼將查辦

蘇丹紅引發食安隱憂，台南市政府推出「無添加蘇丹紅安全標章」，衛生局針對源頭輸入業者，若符合逐批檢驗合格、溯源管理及自主通...

台南柳營重溪橋今通車 橋面抬高1公尺減少落墩避水患

往來台南柳營、東山間的南81線重溪橋，經台南市政府及水利署投入近2億元經費，歷經2年多施工，今上午辦理通車儀式，除橋梁更...

樹屋標成「tree mouse」南市議員批貽笑大方 市府：已修正

台南市安平樹屋是觀光客來台南必到景點，市議員李啟維指出，有民眾反應路標指示英譯把樹屋tree house寫成tree m...

舊嘉市公所 將建地下停車場

歷史建築舊嘉義市公所修復工程正進行中，市府宣布獲前瞻計畫核定，將斥資4億8千多萬元在此處興建地下停車場，預計年底發包；市...

雲林北港進香 登國家重要民俗

雲林每年農曆過年起3個月，到北港進香的信眾達數百萬人，使「北港進香」獲文化部登錄為國家重要民俗，並指定財團法人北港朝天宮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。