阻絕蘇丹紅 南市府推「安全標章」 業者亂貼將查辦

蘇丹紅引發食安隱憂，台南市政府推出「無添加蘇丹紅安全標章」，衛生局針對源頭輸入業者，若符合逐批檢驗合格、溯源管理及自主通報等規定，將核發「蘇丹紅色素自主管理合格標章」。

衛生局表示，餐飲業及零售業場所若未販售或不使用含蘇丹紅調味品，應自行張貼「本場所不提供/不使用含蘇丹紅調味品」告示。為市民提供更嚴謹的食安保障，現於衛生局網站提供連結，鼓勵業者自主檢視及自主管理後，如無食安疑慮可自行下載「本場所不提供/不使用含蘇丹紅調味品」標誌並自行張貼，讓民眾安心消費。

衛生局也會協助業者製作標籤，由業者自行至衛生局、相關公(工)協會、各區市場辦公室、衛生所等地點領取。但也呼籲食品業者勿心存僥倖隨意張貼，衛生局將加強稽查力道，若違反規定將依法處辦，以確保市售食品的品質及安全衛生。

台南市長黃偉哲指出，推出「蘇丹紅色素自主管理合格標章」是市府的重要舉措，期能藉此提升市民對食品安全的信心，並促進業者積極參與自主管理工作，落實從源頭把關，共同守護市民的健康。