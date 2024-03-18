台南柳營重溪橋今通車 橋面抬高1公尺減少落墩避水患

往來台南柳營、東山間的南81線重溪橋，經台南市政府及水利署投入近2億元經費，歷經2年多施工，今上午辦理通車儀式，除橋梁更長、更寬，橋面也抬高及減少落墩，還在橋梁兩側興建堤防，預計今年6月底完工，強化防洪功能。

南81線重溪橋橫越龜重溪，橋齡逾40年，除是連接柳營、東山區要道，近年更因鄰近柳營科技園區車流激增，橋梁老舊外，長度與梁底高度不足，每逢大雨汛期常因河面高漲而中斷交通，柳營科技工業區龐大通勤族苦不堪言。

台南市政府日前獲得經濟部水利署1.22億元支持改建，市府自籌0.73億元，共計1.95億元投入改建，工程110年12月施工，今年春節前夕先提前開放用路人通行，今早辦理通車儀式，市長黃偉哲帶領鄉親們歡喜迎接新橋開通。

市府工務局長陳世仁簡報時說，重溪橋原橋長120公尺、橋寬8.2公尺，原有橋梁長度及梁底高程皆不足，為改善遇雨必淹困境，耗資1.95億元投入改建，改建後橋長195公尺、橋寬10公尺，且採用懸臂式場鑄工法，橋梁最大跨距達76.5公尺，梁底高程也抬高1公尺，落墩減至2墩，減少河道阻礙，提升整體行車安全及排水通洪能力。