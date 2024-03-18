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台南公園踩踏嚴重 釀老樹危機

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南公園內的百年菩提樹是遊客打卡景點，也是生態環境維護的指標樹木。記者鄭惠仁／攝影
台南公園內的百年菩提樹是遊客打卡景點，也是生態環境維護的指標樹木。記者鄭惠仁／攝影

107年歷史的台南公園是台南最大、也是最古老的公園，曾被規畫為植物園，園內有9棵樹樹齡超過百年，是市區知名景點，晨昏運動、休憩人潮多，但土壤因踐踏而硬化，還有人騎機車闖入，環團建議要改善老樹棲地、妥善規畫活動動線，並嚴禁非公務車輛進入；議員也籲為下個百年做好規畫。市府回應，嚴格取締進入公園的機車。

工務局長陳世仁說，長期來重視維護台南公園的棲地，減少水泥物，也將規畫種植四季花木，營造四季都有花可欣賞的美麗公園。農業局說，園內老樹多，列管的76棵中有9棵超過100年，最老的是樹齡超過200年楊桃樹，打卡景點是百年的雨豆樹與菩提樹，每年都定期巡檢。

面積15公頃的台南公園位於轉運站與火車站之間，園內有大、小燕潭，也是文元溪的源頭，除了熱帶林木多，生態也極為豐富，吸引鳳頭蒼鷹來此覓食，燕潭也有翠鳥蹤跡，從早到晚有運動、散步的民眾，也有上下班或是要搭車的人潮。

但長期踩踏釀土壤硬化，為此市府曾重新規畫空間，避免民眾在樹下運動，經多年來的努力，部分生病的樹木恢復健康，仍有許多樹木出現危機。

台南社大樹老師李武昌說，近幾年看到部分老樹死亡，令人不捨，希望來公園的民眾在既有路徑上走路就好；李也說，台南公園花季主要是春天的羊蹄甲，其他季節少有花可欣賞，50年前我國駐南非大使楊西崑送40棵藍花楹，如今多數死亡，亟待恢復往日美景。

市議員許至椿說，自己也常來台南公園散步，也有人反映花木少，期待做好規畫，為下個百年台南公園永續發展奠基。

台南社大研究員晁瑞光也反映，每次來都發現有人不顧告示騎機車進入，破壞棲地，也易危及散步、運動民眾的安全。陳世仁回應，將嚴禁機車進入公園，勸導不聽就會開單告發，違者罰1200元。

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