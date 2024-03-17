他中台南購物節「1公斤金磚」價值225萬 百萬油電車等中獎名單出爐

2023台南購物節今天在新光三越台南新天地抽出壓軸大獎，市長黃偉哲從近6000萬組抽獎序號抽出價值225萬元、重1公斤的金磚，並現場打電話給黃金得主北區郭姓男子。郭接到市長電話時不敢相信自己中大獎，也感謝市府舉辦這麼棒的活動。

市長黃偉哲說，這屆台南購物節到此圓滿結束，感謝全市店家及熱心民眾的支持，以及相關單位贊助獎品。「好的商品不僅讓人心動，更化為行動來消費」，2023台南購物節登錄總金額已突破80億元，超越去年73.1億元，今年最大獎雖然沒有房子，成績依舊相當亮眼，也顯見民眾對此活動的熱烈支持。

台南市經濟發展局指出，今日除抽出225萬元金磚，還有Toyota百萬油電車、光陽電動車、市民專屬的紅包等26項獎品，總價值超過360萬元，中獎名單可上台南購物節活動網站查詢（https://tainanshopping.tw/）。