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紅球台南現身地點千呼萬喚 仍有4處賣關子

中央社／ 台南17日電

美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫RedBall Project」，29日起將現身台南10處景點，官網昨天貼出原先未公布的4景點，但不久後收回，保持十足神秘感。

台南市政府在2月29日舉行的展前宣傳記者會中宣布，迄今遊歷全球40多個知名城市的紅球計畫，將從3月29日起至4月7日止，連續10天在台南10處景點現身，當天公布安平古堡、接官亭、國立成功大學未來館及河樂廣場4個地點，在不少社群網站成為熱烈討論議題。

主辦單位之後透過加入官方LINE帳號互動小遊戲，公布活動最終站為市定古蹟大南門城，台南市長黃偉哲14日再透過臉書解謎第6個地點是新化街役場；另外4個未公布地點引發大批粉絲猜測。

有眼尖民眾昨天發現，在紅球計畫官網揭露另4處地點分別是永樂市場、台南公園、台南市美術館二館、竹溪月見橋，但在活動臉書（Facebook）及LINE帳號等其他平台沒有同步公布，而官網不久後更新活動資訊，正式公布景點仍只有6處，保持神秘感。

市府文化局人員告訴中央社記者，相關資訊以活動官網、臉書、LINE帳號等平台公布為準，民眾不用太著急，歡迎大家29日起到台南，跟著紅球腳步深入各街區，探訪不同人文風情。

據官網今天公布資訊，紅球預計現身日期與地點為3月29日風神廟接官亭、4月1日成功大學未來館、4月2日安平古堡、4月4日河樂廣場、4月5日新化街役場、4月7日大南門城。

文化局指出，「紅球台南」10天展期中，藝術家會帶著紅球移動到不同展出地點為紅球充氣，上午9時開始充氣，至傍晚6時完成撤展，整個行動本身即是藝術，藝術家親自探訪並挑選10處展出地點，都共同回應影響台南發展重要水文地景，如昔日的海岸沙丘區、文元溪流域、德慶溪流域、福安坑溪流域、竹溪流域及五條港與運河區域。

景點 藝術家

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