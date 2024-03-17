後壁洋香瓜上市減產價昂更搶手 地方徵求市場品牌

台南市後壁洋香瓜進入產期，因日前溫差大裂果減產逾3成品質不受影響，市場價格看俏，因應市場行銷需求，地方擬發起品牌命名，盼讓後壁洋香瓜名氣攀高。

資料顯示，後壁區是全台第2大洋香瓜產區，全年栽種面積約140公頃，總產量全台居冠，這一期作香華、天華品種洋香瓜去年11月栽種約45公頃，目前進入收成期，本月下旬進入高峰，預估可收成至下月初。

外界關切今年洋香瓜產銷，經查，上月底收成的洋香瓜因溫差大部分裂果及果粒較往年略小，減產約3成，所幸口感風味香甜。其中「香華」品種每公斤在台北農產運銷公司拍賣市場最高達240元，較往年均價60至80元高出不少，農民收益不錯。

後壁區公所今天在後壁菁寮老街德馨宮辦理「後壁區洋香瓜好時節」農業產業文化活動，後壁區農會也舉辦洋香瓜評鑑 ，市長黃偉哲、立委陳亭妃、後壁區長陳玉惠、市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、張世賢、王宣貿、後壁農會總幹事林怡歆等人與會。

活動現場農產市集消費滿額贈茄芷袋、杯墊紀念品及農會步穀館特製洋香瓜霜淇淋，亦有限量精緻茶點組，報名成功幸運兒除品嘗洋香瓜蛋糕及果乾茶外並可把超值精緻餐具套組帶回家。農會也加碼推出食農小旅行活動，帶領民眾探索洋香瓜田。

黃偉哲、陳亭妃表示，後壁區內農特產品以洋香瓜、稻米、蘭花及芭樂最具特色，洋香瓜品質不輸隔壁縣的嘉義縣，嘉義縣以「極光」打響品牌，後壁也有相同條件，希望外界一起來命名品牌，更擦亮後壁洋香瓜金字招牌。