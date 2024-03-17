嘉科周邊店面開價 房仲：偏離行情

台積電先進封裝廠傳計畫進駐嘉義縣太保市嘉科園區，另華泰名品城將進駐嘉義高鐵特定區，帶動周邊房市，有房仲業者指鄰近故宮南院及長榮文苑嘉義酒店1棟18年透天店面開價4200萬元，引發熱議；縣府地政處指已明顯高於行情，房仲也指，屋主開價偏離市場行情，但未來台積電選址嘉義設廠題材發酵，房價上漲1成5至2成。

縣府地政處長邱慧燕說，這起建物總坪數85坪，加上直接面臨太子大道，應該有機會成交到2500至3000萬元，開價4200萬明顯高於行情，研判屋主試水溫，也可能是房仲刻意炒作。

此筆房屋還未實價登錄，按規定土地買賣移轉登記要申報買賣成交價，此筆土地還未申請所有權移轉登記，同一社區近期2筆交易，交易總價分別為1378萬（總坪數60.41）、3150萬（總坪數168.85），單價每坪分別為22.8萬、18.6萬元。

嘉科園區施工中，華泰名品城還未動工，台積電也還未宣布在嘉設廠，房市先飆漲，網友對此表示「18年老店面開價4200萬，開玩笑的嗎？」、「我懷疑我們住的不是嘉義…4200欸」、「價賣的到底是屋主還是仲介在推波阿？？」「這價錢我會選擇在台北買」、「價格是怎麼算出來的？」

房仲業者說，台積電選址嘉義設廠題材發酵，以該案址鄰近故宮南院，以及台積電可能選址嘉科園區優勢，未來當地具有形成商業群聚效應加成作用，還有未來台積電員工購買力，估計成交總價可能提升15至20%，有機會上看2500至2600萬元，屋主開價偏離市場行情，研判試水溫。