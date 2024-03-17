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嘉義YouBike免收跨區費 7月試營運

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市微笑單車YouBike騎乘人次累計突破300萬人，周轉率非六都第一，圖為火車站前單車站，今年再擴增50站。記者魯永明／攝影
嘉義市微笑單車YouBike騎乘人次累計突破300萬人，周轉率非六都第一，圖為火車站前單車站，今年再擴增50站。記者魯永明／攝影

嘉義市微笑單車YouBike騎乘人次累計突破300萬人，周轉率非六都第一，今年再擴增50站；嘉縣也採微笑單車系統在5鄉鎮市設站，7月嘉縣試營運後建構大嘉義生活圈YouBike啟動，方便民眾跨區通勤觀光休閒，免負擔跨區使用費。

嘉市YouBike2020年12月啟用至今3年多，平均周轉率約4.39轉，使用率高、失竊率零，廣受好評，市府編2175萬元今年新增50站、375輛單車及75支柱位，透過「大嘉義生活圈通勤月票」將微笑單車連結至相鄰嘉縣，議會臨時會通過議員林煒軒提案，建構雲嘉嘉南Youbike友善生活圈，免收跨區調度費。

市府交通處說，嘉市2020年啟用微笑單車，縣市同屬YouBike系統，規畫7月試營運，已與縣府協調等嘉縣YouBike系統上路，跨區使用免收跨區調度費；市區增設站點持續盤點合適設站地點中。

嘉市打造「低碳、綠色」城市品牌，完成自行車專用道嘉油鐵馬道，串連優化自行車道騎乘環境，完成主線25公里「環市自行車道」串聯各景點。

嘉縣府優先在太保、朴子、民雄、水上及中埔等5個鄉鎮市設YouBike站，7月試營運，建設處長郭良江說，試營運後與同系統嘉義市、台南市跨區使用。

YouBike 單車 嘉義

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