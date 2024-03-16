全國護理創新研究成果應用競賽 奇美手術護理團隊奪冠

中華民國護理師護士公會全國聯合會今天在台南舉行會員代表大會與「護理之光．護理創新．研究成果應用競賽」頒獎典禮。競賽收到156件參賽作品，最終13件脫穎而出獲3名及佳作。其中奇美醫院手術護理團隊創新一種同時俱備位置固定、皮膚防壓且舒適無異物感三大優點的「醫療引流管固定器」，能全面改善目前很常見的「手術中鼻胃管壓力性損傷」，減少併發症機率與住院時間，獲得評審之青睞，榮獲第一名。

得獎的奇美醫院顧正婷等參與手術護理師發現：無菌布單覆蓋後，手術病人身上的各項管路，都可能因厚重布單壓迫產生壓力點。尤其鼻胃管固定致鼻孔內鼻黏膜或嘴唇處受壓，因礙於無菌原則，無法定時檢視管路固定或防壓方式是否移位或失效，因而容易產生壓力性損傷。

奇美醫院手術室專責護理小組長顧正婷與唐瑞君、魏秀慧、鐘麗芬、李穎俐等護理師組成研究小組團隊，腦力雞蛋發響各種可能改善方法。顧正婷表示，他們想到很水電管線都能夠牢牢固定不會鬆脫，應可參考其中的固定裝置。她們用容易裁切的保麗龍嘗試各種可能模型，在試用後發現其中一種非常好用，便委托廠商製造生產，現在各大醫院都能夠採用，一般手術室可能超過一層的病患會有手術相關「壓力性損傷」，去年初採用後到現在超過一年「都沒有再發生」，前面改善手術醫療品質與病患安全。

另統計2021年醫院管路事件錯誤類型：管路脫落佔了97.3%，意外滑落佔了26.6%，而在執行加藥過程護理師因施力不當或握位不準容易導致針扎。大林慈濟醫院護理師劉偉華研發的「防輸液套脫落及安全加藥結構」，可以安全固定，避免輸液套滑脫，且有安全加藥結構避免針扎。操作具簡便、可多元運用、使用安全及經濟效益在每年醫院幾百萬次的靜脈輸液及給藥都可增進病人及護理人員的安全，創新作品獲得第二名。