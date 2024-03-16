建構大嘉義生活圈 YouBike免收跨區使用費將試營運

嘉義市微笑單車YouBike2020年12月啟用，騎乘人次累計突破300萬人，周轉率（使用率）非六都第一，今年再擴增50站；嘉縣也採微笑單車系統在人口密集5鄉鎮市設站，縣市共同生活圈同屬微笑單車系統，7月嘉縣試營運後建構大嘉義生活圈YouBike啟動，方便民眾跨區通勤觀光休閒，免負擔跨區使用費。

嘉市微笑單車平均周轉率約4.39轉，使用率高、失竊率零，廣受好評，市府編2175萬元今年新增50站、375輛單車及75支柱位，透過「大嘉義生活圈通勤月票」將微笑單車連結至相鄰嘉縣，議會臨時會通過議員林煒軒提案，建構雲嘉嘉南Youbike友善生活圈，免收跨區調度費。

市府交通處說，嘉市2020年啟用微笑單車，縣市同屬YouBike系統，規畫7月試營運，已與縣府協調共同生活圈，等嘉縣YouBike系統上路，跨區使用免收跨區調度費；市區增設站點持續盤點合適設站地點中。

去年有網友分享，2人騎Youbike從嘉市騎到台南，約1小時20分，花費1270元比計程車資多，引發熱議。市府交通處說，收費增加「跨區調度費」明定使用契約，嘉市與台南非屬微笑單車相鄰縣市才有跨區調度費，7月起嘉縣試營運後縣市免收，但雲林不是微笑單車跨區仍要收費，嘉市與台南不相鄰，嘉縣與台南同系統相鄰免收。

嘉市打造「低碳、綠色」城市品牌，完成自行車專用道嘉油鐵馬道，串連優化自行車道騎乘環境，完成主線25公里「環市自行車道」串聯各景點，讓遊客3小時環遊嘉市一圈，導入YouBike 2.0，建置超過145個租賃站點，站點建置密度高。