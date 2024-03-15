中選會公告遞補 台東縣議員高美珠18日將宣示就職

台東縣議員嚴惠美違反選罷法，花蓮分院判決當選無效定讞。中央選委會今天公告指出，台東縣議會第20屆議員選舉，第11選舉區遞補的當選人名單為高美珠。高市議會表示，3月18日上午11點舉辦高美珠宣誓就職儀式。

2022年台東縣議員選舉，第11選區平地原住民4人參選、應選2人，楊秋珍2780票、嚴惠美2054票、高美珠1948票、武雪恩1325票。高美珠尋求連任落敗，選後對嚴惠美提起當選無效之訴，法院審理認為嚴涉犯選罷法投票行賄罪，2023年8月一審判當選無效。今年2月高等法院花蓮分院二審維持原判。

中選會公告指出，嚴惠美因違反選罷法，經花蓮分院民事判決當選無效確定，其缺額由法院判決日或辭職生效日，由落選人依得票數之高低順序遞補，不適用重新選舉或缺額補選之規定。落選人之得票數應達原選舉區得票數最低之當選人得票數二分之一。

台東縣議會表示，依據宣誓條例及中選會公告，113年3月18日（星期一）上午11時在議事廳舉行議員高美珠宣誓就任典禮。高美珠是阿美族人，今年54歲，曾任台東縣議員，此次以無黨籍參選平地原住民立委，未能當選。