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畫家鄭羽桑今發表新作「撥雲見日」期待帶給人心正能量
畫家鄭羽桑近年回台南市龍崎區山中老家深居創作，今天完成一幅以天龍與飛馬為意象的新作「撥雲見日」將公開展示，不同以往筆觸，「希望為龍年帶來正能量」。
鄭羽桑說，這幅畫的創作靈感來自多年前參觀梵蒂岡西斯丁教堂、仰望米開朗基羅500年前在教堂頂端的巨作「創世紀」，及200年前印象派大師莫內光影的靈魂。希望在龍年混沌的此刻，以虛實交錯、融合天神與人呈現出撥雲見日的核心靈感。
鄭羽桑形容畫作中心的太陽象徵無限希望、充滿正能量，飛馬魚躍而起，奔騰飛躍層層烏雲、衝向光明；而飛龍從天而降，身形蜿蜒行雲飄動，朝向光明。
她說，從疫情爆發至今全世界面臨恐慌，台灣陷入黑暗危機感，她去年的創作「二寮日出」，就希望使人心產生正能量與希望。她希望今天這一幅畫和日出一樣，撥雲見日現出光芒萬丈，帶給人們信心走出黑暗迎向光明。
鄭羽桑畫清新脫俗，早年多取材周遭景物與常民生活，鄉土味十足，畫作流露對在地生活山區環境的深厚感情，多次展出獲藝文界肯定。近年她隱居老家緊鄰新化大坑的龍崎土崎里山區，常居百年老屋創作不斷。
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