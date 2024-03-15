畫家鄭羽桑今發表新作「撥雲見日」期待帶給人心正能量

畫家鄭羽桑近年回台南市龍崎區山中老家深居創作，今天完成一幅以天龍與飛馬為意象的新作「撥雲見日」將公開展示，不同以往筆觸，「希望為龍年帶來正能量」。

鄭羽桑說，這幅畫的創作靈感來自多年前參觀梵蒂岡西斯丁教堂、仰望米開朗基羅500年前在教堂頂端的巨作「創世紀」，及200年前印象派大師莫內光影的靈魂。希望在龍年混沌的此刻，以虛實交錯、融合天神與人呈現出撥雲見日的核心靈感。

鄭羽桑形容畫作中心的太陽象徵無限希望、充滿正能量，飛馬魚躍而起，奔騰飛躍層層烏雲、衝向光明；而飛龍從天而降，身形蜿蜒行雲飄動，朝向光明。

她說，從疫情爆發至今全世界面臨恐慌，台灣陷入黑暗危機感，她去年的創作「二寮日出」，就希望使人心產生正能量與希望。她希望今天這一幅畫和日出一樣，撥雲見日現出光芒萬丈，帶給人們信心走出黑暗迎向光明。