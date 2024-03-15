南科人的後花園 堤塘港湖千株羊蹄甲盛開 周六健走賞花

時序進入春季，加上暖冬氣候因素影響，使得花期提前，南科台南園區的滯洪池之一堤塘港湖，湖畔種植超過千株羊蹄甲，目前已經盛開，比往年還早了半個月，粉紅花海景致宜人，讓人想駐足拍下美好影像，新市區公所明天將舉辦「花現堤塘港」活動，結合減碳健走活動，邀民眾走出戶外賞花兼運動。

南科管理局表示，台南園區當時在做環境綠化時，就考慮到開花植物部分，希望營造四季都有花的景象，因此種植了黃花風鈴木、阿勃勒、羊蹄甲、鳳凰木、大花紫薇、印度紫檀、杜鵑等，光是黃花風鈴木就有2515株，而堤塘港湖畔約2公里的環湖步道，也種了1179株羊蹄甲，粉紅花朵一開，與湖景、周邊建物搭配，可說是南科限定美景。

新市區長譚乃澄表示，堤塘港湖緊鄰樹谷園區，是南科的滯洪池，岸邊羊蹄甲目前約開到近8成，即將盛開綻放，預估花期會持續到月底，而埤塘港湖畔的羊蹄甲一般多在3月中旬後才開花，可能是因為暖冬效應，今年才提前盛開。