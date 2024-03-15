白沙屯媽祖隨香信徒創新高 雲林業者捐1.66萬包燕麥餅乾補充體力

白沙屯拱天宮媽祖將於18日徒步前往雲林朝天宮進香，今年報名隨香民眾近18萬人創歷史新高，沿途餐食將是一大考驗，雲林有業者捐贈1.66萬包燕麥脆片，將於22日在西螺及媽祖鑾轎回鑾當日在北港發送給隨香信徒，與信徒結緣，也為他們補給能量。

燕麥產品業者楊珮騏是食品科學系畢業，幾年前媽媽因心血管問題，醫師建議可補充燕麥食品，但媽媽挑嘴，不喜歡吃沖泡式燕麥，她乾脆自己研發可當零食吃也能沖泡的燕麥脆片及穀食，不僅媽媽喜歡吃，在消費市場也獲得好評，日前到日本參加食品展，吸引許多廠商、通路商表達有意願合作。

楊珮騏日前從新聞得知白沙屯媽祖進香人數破紀錄，公司有職員與她分享參與白沙屯媽祖進香活動的經歷，提及徒步進香過程，每每感到體力不支、疲憊，沿途熱心民眾提供結緣美食，還有不斷打氣的加油聲，是讓他繼續走下去的動力，讓她動念想與信徒結緣。

和同事討論後，她決定捐贈使用雲林花生、屏東可可、國產米、奇亞籽製作的燕麥脆片，因為內含營養豐富的超級食物，可以快速為信徒補充能量，且可沖泡或直接食用，攜帶方便，目前公司生產線全力趕工生產，預計捐贈1.66萬包，她過去不曾參與進香、遶境活動，有機會跟大家結緣，相當期待，同事也很興奮。