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白沙屯媽祖隨香信徒創新高 雲林業者捐1.66萬包燕麥餅乾補充體力
白沙屯拱天宮媽祖將於18日徒步前往雲林朝天宮進香，今年報名隨香民眾近18萬人創歷史新高，沿途餐食將是一大考驗，雲林有業者捐贈1.66萬包燕麥脆片，將於22日在西螺及媽祖鑾轎回鑾當日在北港發送給隨香信徒，與信徒結緣，也為他們補給能量。
燕麥產品業者楊珮騏是食品科學系畢業，幾年前媽媽因心血管問題，醫師建議可補充燕麥食品，但媽媽挑嘴，不喜歡吃沖泡式燕麥，她乾脆自己研發可當零食吃也能沖泡的燕麥脆片及穀食，不僅媽媽喜歡吃，在消費市場也獲得好評，日前到日本參加食品展，吸引許多廠商、通路商表達有意願合作。
楊珮騏日前從新聞得知白沙屯媽祖進香人數破紀錄，公司有職員與她分享參與白沙屯媽祖進香活動的經歷，提及徒步進香過程，每每感到體力不支、疲憊，沿途熱心民眾提供結緣美食，還有不斷打氣的加油聲，是讓他繼續走下去的動力，讓她動念想與信徒結緣。
和同事討論後，她決定捐贈使用雲林花生、屏東可可、國產米、奇亞籽製作的燕麥脆片，因為內含營養豐富的超級食物，可以快速為信徒補充能量，且可沖泡或直接食用，攜帶方便，目前公司生產線全力趕工生產，預計捐贈1.66萬包，她過去不曾參與進香、遶境活動，有機會跟大家結緣，相當期待，同事也很興奮。
燕麥脆片預計於3月22日在西螺吳厝國小鄰近道路及回鑾當日在北港武德宮提供給信徒以及廟方志工補充能量。
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