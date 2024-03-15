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KANO投手吳明捷「投出光速般火球」 嘉市中央噴水圓環拍出夕陽佳作

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市民主聖地地標中央噴水圓環，日治時期嘉義農林棒球隊KANO打進日本甲子園的投手吳明捷雕像，成為全國知名地標，吸引許多攝影愛好者拍攝吳明捷，拍出「投出光速般火球」美照。圖／許家賓提供
嘉義市民主聖地地標中央噴水圓環，日治時期嘉義農林棒球隊KANO打進日本甲子園的投手吳明捷雕像，成為全國知名地標，吸引許多攝影愛好者拍攝吳明捷，拍出「投出光速般火球」美照。圖／許家賓提供

嘉義市民主聖地地標中央噴水圓環，日治時期嘉義農林棒球隊KANO打進日本甲子園的投手吳明捷雕像，成為全國知名地標，吸引許多攝影愛好者拍攝吳明捷抓住「夕陽、圓月」為球，拍出「投出光速般火球」美照，曾獲金鐘獎的資深媒體人、嘉義正聲廣播電台經理許家賓，日前拿手機拍攝吳明捷「投出光速般火球」美景，自呼幸運。

「投出光速般火球終於來了！」許家賓說，中央噴水池KANO投手吳明捷投球雕像，是全國知名地標。許多攝影名家，常抓住「圓月」為球，拍出佳作。

許家賓表示，探究攝影師們，罕見以「夕陽」為球的原因，在於中央噴水池高牆般的「投球區」，完全擋住夕陽美景！他特別嘗試能否「突破高牆」，完成吳明捷投出夕陽火球的鏡頭？吐了一口氣：總算成功了！

2014年上映導演魏德聖執導的電影KANO，述說1931年嘉義農林棒球隊，以不放棄任何一顆球的拚搏精神，震撼日本體壇，讓嘉義市「棒球原鄉」美名傳頌至今。

嘉義農林棒球隊打進日本甲子園、震驚日本體壇，2014年KANO電影首映當年，嘉市重現嘉農功成返鄉，鄉親上街熱情迎接的情景，舉行萬人封街遊行，並為矗立中央噴水池「吳明捷」投手雕像揭幕。去年2月間吳明捷次子堀川盛邦攜親友造訪嘉義市，與父親雕像合影、走訪嘉義大學重溫棒球原鄉嘉市歷史點滴，他說「這裡是我一直心繫的地方，嘉市發揚KANO堅毅精神更讓我深深感動」。

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