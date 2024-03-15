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嘉縣首座畜牧糞尿處理場啟用 變肥料還能發電

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣六腳鄉黃科翔畜牧場獲環境部補助，成立畜牧糞尿集中資源化處理場。記者黃于凡／攝影
嘉義縣六腳鄉黃科翔畜牧場獲環境部補助，成立畜牧糞尿集中資源化處理場。記者黃于凡／攝影

牧場排放糞尿水是河川汙染一大問題，環境部補助成立嘉義縣首座畜牧糞尿集中資源化處理場，六腳鄉黃科翔畜牧場將汙水處理再利用，產出肥料、再生水、沼氣發電，縣長翁章梁昨天參加啟用典禮，盼擴大嘉義縣畜牧糞尿集中處理，最大程度減輕河川汙染。

環保局表示，黃科翔畜牧場將鄰近高日豐畜牧場糞尿水集中處理，2家畜牧場共飼養3940頭豬，每年約處理2萬5000公噸豬糞尿水，經廢水厭氧處理後，沼氣最大發電量達8萬度、可供22個小家庭用電，沼渣沼液可供鄰近28.6公頃農田施肥，並產生約6000公噸再生水。

環保局長張輝川說，嘉義縣2016年推動畜牧資源化政策至今，已核准通過199家畜牧場採行畜牧糞尿資源化利用措施，施灌量每年約達171萬公噸排名全台第3，可節省40公斤裝台肥5號約2.5萬包，讓農民減少852萬元的化學肥料及畜牧業者1148萬水汙染防治費支出。

翁章梁說，台南將軍溪早期曾發生護溪運動，下游將軍、北門漁民質疑上游畜牧場、工業區偷排廢水，一條溪因不同利益，發生激烈衝突及矛盾，現在養豬產業專業規模化，政府也提升環保技術，讓豬糞尿水再生利用，盼未來擴大集中處理方式，減少河川汙染。

環境部水質保護司副司長羅仁鈞說，歐美、丹麥等養豬大國規定畜牧業「零排放」，但台灣目前仍訂有畜牧場放流水標準，讓畜牧糞尿回歸農田灌溉，對環境是很好的資源，在立委蔡易餘等人支持經費下，將持續推動畜牧糞尿集中處理，朝「零排放」努力。

嘉義 河川汙染 牧場 翁章梁 蔡易餘

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