快訊

林俊傑驚傳身體不適！唱一半上救護車治療 畫面曝光惹粉絲心疼

全英羽賽／魔術師再現！戴資穎招牌手法官方都讚嘆

這次沒爆炸！SpaceX「星艦」第3度試射 引擎順利點火升空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逾半世紀主打二輪片 台南全美戲院罕見首輪上映獻給「這部戲」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
全美戲院事隔近53年後，在白色情人節上映青春電影首輪片。記者吳淑玲／翻攝
全美戲院事隔近53年後，在白色情人節上映青春電影首輪片。記者吳淑玲／翻攝

台南知名二輪片老戲院「全美戲院」，睽違近53年後，今天白色情人節再度首輪上映「青春18x2通往有你的旅程」，立刻掀起熱議，不少年輕人現場查詢購票，也有老台南市民說「幾十年沒進全美了，看來可以約夫人進場看一波」。

臉書台南式指出，「青春18x2通往有你的旅程」這部由許光漢以及日本女星清原果耶主演的青春愛情電影，片中有大量場景在台南取景，而全美戲院更是重要場景之一。因此全美戲院再次播映首輪電影就獻給這部了，門口少不了顏振發老師繪製的手繪電影看板。片中許多場景台南人看了應該會很熟悉，是一部蠻好哭的愛情電影。

小編說「從今天起接下來一個星期，全美戲院每天都只會放映這部電影，在片中場景看電影，應該會有蠻特別的感覺。」網友紛紛留言「好想去全美體驗看首輪電影的滋味」、「全台唯一手繪明信片只有全美有送」。還有網友說「第一次去全美，忘記是不是看亂世佳人，3個半小時，坐到屁股痛」。

全美戲院至今仍保留手繪電影看板、也是享譽國際導演李安的電影啟蒙地，逾半世紀主打二輪片，全美戲院上映首輪片算是大事，果然吸引不少年輕族群查詢購票，1樓門面也貼滿劇照；全美戲院經理吳俊誠說，初估上映檔期2周至3周，兩廳每天共7個場次，全票新台幣200元，敬老票100元。他希望播放檔期愈久愈好。

全美戲院最早名稱是「第一全成」，由吳俊誠的5個舅舅在1950年合資開設，1969年由吳義垣買下改名，全美戲院曾有短暫首輪戲院時光，後因競爭激烈面臨虧損，原本想要關閉，有美商公司主管建議改播二輪，從此以二輪片聞名，目前2片同映票價140元。

台南 電影

延伸閱讀

打過無數工 許光漢憶18歲不想當藝人吐「夢想職業」

許光漢、清原果耶曝心動瞬間 揭戲外私下甜蜜互動

張震首監製「青春18x2」 笑虧自己演18歲 CG會太貴

許光漢「爸媽」也陪他出席首映會 重現天燈經典畫面

相關新聞

逾半世紀主打二輪片 台南全美戲院罕見首輪上映獻給「這部戲」

台南知名二輪片老戲院「全美戲院」，睽違近53年後，今天白色情人節再度首輪上映「青春18x2通往有你的旅程」，立刻掀起熱議...

神秘感十足…美藝術家發起「紅球計畫」月底台南亮相 僅6處景點曝光

「紅球計畫RedBall Project」3月底將到台南10處景點亮相，先前只公布5處確定地點，引起轟動，其他地點只揭露...

連兩周機車遭擦撞釀憾事 台南永康警公布大型車2大違規事項

台南市永康區上兩周接連發生2件大貨車與機車擦撞，導致騎士慘死輪下的憾事，鑑於大型車輛多少有「內輪差」「視線死角」等盲點，...

七股台灣鹽博館整修大工程 最快明年底見客

位於台南七股，已有約20年歷史的台灣鹽博館，因館內設備老舊，雲嘉南濱海國家風景區管理處在2022年1月時，投入9125萬...

嘉義六腳鄉成立畜牧糞尿處理場 生產肥料還能沼氣發電

畜牧場排放糞尿水是河川汙染一大問題，環境部補助成立嘉義縣首座畜牧糞尿集中資源化處理場，六腳鄉黃科翔畜牧場將汙水處理再利用...

台北國際書展主題國館首度移師外縣市 探索台荷400年相遇

台南今年迎來「台南400」系列紀念活動，適逢荷蘭人來台400年，日前結束的台北國際書展荷蘭主題國館呈現台荷歷史，如今移師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。