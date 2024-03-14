逾半世紀主打二輪片 台南全美戲院罕見首輪上映獻給「這部戲」

台南知名二輪片老戲院「全美戲院」，睽違近53年後，今天白色情人節再度首輪上映「青春18x2通往有你的旅程」，立刻掀起熱議，不少年輕人現場查詢購票，也有老台南市民說「幾十年沒進全美了，看來可以約夫人進場看一波」。

臉書台南式指出，「青春18x2通往有你的旅程」這部由許光漢以及日本女星清原果耶主演的青春愛情電影，片中有大量場景在台南取景，而全美戲院更是重要場景之一。因此全美戲院再次播映首輪電影就獻給這部了，門口少不了顏振發老師繪製的手繪電影看板。片中許多場景台南人看了應該會很熟悉，是一部蠻好哭的愛情電影。

小編說「從今天起接下來一個星期，全美戲院每天都只會放映這部電影，在片中場景看電影，應該會有蠻特別的感覺。」網友紛紛留言「好想去全美體驗看首輪電影的滋味」、「全台唯一手繪明信片只有全美有送」。還有網友說「第一次去全美，忘記是不是看亂世佳人，3個半小時，坐到屁股痛」。

全美戲院至今仍保留手繪電影看板、也是享譽國際導演李安的電影啟蒙地，逾半世紀主打二輪片，全美戲院上映首輪片算是大事，果然吸引不少年輕族群查詢購票，1樓門面也貼滿劇照；全美戲院經理吳俊誠說，初估上映檔期2周至3周，兩廳每天共7個場次，全票新台幣200元，敬老票100元。他希望播放檔期愈久愈好。

全美戲院最早名稱是「第一全成」，由吳俊誠的5個舅舅在1950年合資開設，1969年由吳義垣買下改名，全美戲院曾有短暫首輪戲院時光，後因競爭激烈面臨虧損，原本想要關閉，有美商公司主管建議改播二輪，從此以二輪片聞名，目前2片同映票價140元。