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神秘感十足…美藝術家發起「紅球計畫」月底台南亮相 僅6處景點曝光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
黃偉哲今在臉書揭露紅球台南RedBall Tainan新地點，是新化街役場。圖／取自黃偉哲臉書
黃偉哲今在臉書揭露紅球台南RedBall Tainan新地點，是新化街役場。圖／取自黃偉哲臉書

「紅球計畫RedBall Project」3月底將到台南10處景點亮相，先前只公布5處確定地點，引起轟動，其他地點只揭露周邊資訊，神秘感十足。其中先前曝光有一處地點在新化區附近，引起地方高度重視紛紛預測紅球的展示地點，市長黃偉哲今天在臉書揭曉答案是1934街役場古蹟餐坊，還寫著逾百年的典雅古建築遇見當代的紅球藝術，「會擦出什麼不一樣的火花，等你一起來探索！」

紅球活動將於3月29日起至4月7日，連續10天在台南10處景點與市民近距離接觸。主辦單位先公布安平古堡、接官亭、成功大學未來館及河樂廣場等4處確定地點，接著曝光的是大南門城，但有眼尖網友發現大新化區也將有紅球展示，引起大家猜猜看，黃偉哲今天揭曉答案是新化街役場（山海樞紐），時間是4月5日周五上午10點30分至下午5點30分。市議員李偉智立即分享，相約到時候見。

市府表示，美國藝術家Kurt Perschke發起的「紅球計畫RedBall Project」，是國際媒體鏡頭競逐的焦點，也是世界為期最長的街頭藝術行動。在「台南400」的重要時刻，「紅球台南」以「視覺溝通x體驗營造x藝術跨界」的多元面向，呈現台南與世界交陪的方法，也期待全國民眾可以跟著紅球走進台南的巷弄與古蹟，細細品味台南生活的迷人之處。

還有4處景點未曝光，民眾留言期待蕭壟文化園區，還有人說不來麻豆總爺藝文中心嗎？有網友說這次要在台南些許冷門的景點會比較好。

黃偉哲臉書公告紅球活動已公布的時間及地點

3/29 風神廟接官亭

3/30 尚未公布

3/31 尚未公布

4/01 成功大學未來館

4/02 安平古堡

4/03 尚未公布

4/04 河樂廣場

4/05 新化街役場

4/06 尚未公布

4/07 大南門城

台南 景點 藝術家 黃偉哲

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