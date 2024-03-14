嘉義六腳鄉成立畜牧糞尿處理場 生產肥料還能沼氣發電

畜牧場排放糞尿水是河川汙染一大問題，環境部補助成立嘉義縣首座畜牧糞尿集中資源化處理場，六腳鄉黃科翔畜牧場將汙水處理再利用，產出肥料、再生水、沼氣發電，縣長翁章梁今天參加啟用典禮，盼擴大嘉義縣畜牧糞尿集中處理，最大程度減輕河川汙染。

環保局表示，黃科翔畜牧場將鄰近高日豐畜牧場豬糞尿水集中處理，2家畜牧場共飼養3940頭豬，每年約處理2萬5000公噸豬糞尿水，經廢水厭氧處理後，沼氣最大發電量達8萬度、可供22個小家庭用電，沼渣沼液可供鄰近28.6公頃農田施肥，並產生約6000公噸再生水。

環保局長張輝川說，嘉義縣2016年推動畜牧資源化政策至今，已核准通過199家畜牧場採行畜牧糞尿資源化利用措施，施灌量每年約達171萬公噸排名全台第3，可節省40公斤裝台肥5號約2.5萬包，讓農民減少852萬元的化學肥料及畜牧業者1148萬水汙染防治費支出。

縣長翁章梁說，台南將軍溪早期曾發生護溪運動，下游將軍、北門漁民質疑上游畜牧場、工業區偷排廢水，一條溪因不同利益，發生激烈衝突及矛盾，現在養豬產業專業規模化，政府也提升環保技術，讓豬糞尿水再生利用，盼未來擴大集中處理方式，減少河川汙染。