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今天白色情人節！睽違逾半世紀 台南全美戲院首輪上映青春電影

中央社／ 台南14日電

今天是白色情人節，以手繪電影看板聞名的台南二輪片老戲院「全美戲院」，睽違逾半世紀後，再度首輪上映「青春18x2通往有你的旅程」，立刻掀起熱議，不少年輕人現場查詢購票。

這部青春電影「青春18x2 通往有你的旅程」，由許光漢及日本女星清原果耶主演，片中不少場景取自台南，今天在台南市中西區老戲院「全美戲院」首輪上映，電影看板還是出自手繪大師顏振發之手。

對逾半世紀以來主打二輪片的全美戲院而言，上映首輪片算是大事，目的是吸引年輕及不同族群走進經營不易的老戲院；全美戲院經理吳俊誠告訴中央社記者，他的父親吳義垣接手戲院，1969年首輪上映，直到1971年5月1日才改為放映二輪片。

事隔近53年，全美戲院再度上映青春電影首輪片，果然吸引不少年輕族群查詢購票，1樓門面也貼滿劇照；吳俊誠說，初估上映檔期2週至3週，兩廳每天共7個場次，全票新台幣200元，敬老票100元。他希望播放檔期愈久愈好。

全美戲院最早名稱是「第一全成」，由吳俊誠的5個舅舅在1950年合資開設，1969年由吳義垣買下改名，在電視尚未普及年代，看電影是時尚戶外娛樂，單是台南舊市區就有20多家戲院，全美戲院當時也曾有過短暫首輪戲院時光。

不過，輝煌歲月沒有持續太久，競爭對手太多，全美戲院面臨虧損，原本想要關閉，剛好遇上有位美商公司主管獻策，首輪行不通就改為二輪，吳義垣接受改變，才改為現行二輪片，如今兩片同映票價140元。

台南 電影 青春

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