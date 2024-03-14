台北國際書展主題國館首度移師外縣市 探索台荷400年相遇

台南今年迎來「台南400」系列紀念活動，適逢荷蘭人來台400年，日前結束的台北國際書展荷蘭主題國館呈現台荷歷史，如今移師至台南新總圖至4月28日展出。展區分3大主題對應台荷共通歷史、荷蘭當代設計與永續發展及文化多樣與包容性，帶領民眾穿越時光探索台荷400年的文化與歷史，更是台北國際書展首度將主題國館移師至外縣市展出的創舉。

今在南市新總圖盛大展出，展期從即日起至4月28日展出，展區分為三大主題，分別是台荷共通的歷史、當代文學和兒童繪本文學，呼應著「1624」歷史、文化多樣與包容性、荷蘭當代設計思潮與永續發展，帶領大家探究台荷400年情緣及歷史背景。進入展場後可以透過歷史檔案、文物等回溯台荷初次相印，電視牆上還播放著科普知識。

今舉行開展典禮，台南市副市長葉澤山、文化部人文及出版司副司長朱砡瑩、荷蘭在台辦事處副代表馬德斯(Matthijs Van der Hoorn)等人出席。

朱砡瑩說，今年是建城台南400年，亦是台與荷相遇400年。這次是台北國際書展首度將主題國館全部移師到外縣市，是項創舉，更特別是荷蘭主題國館採用環保材質具可回收性，除了讓觀展民眾了解台荷歷史，也能從中了解荷蘭極力推動的永續發展。

馬德斯說，此次策展主軸為循環性，非常開心看見荷覽館在台南重現第二生命。此展也更凸顯台、荷都具言論自由的精神，不管在出版或發言，各個場合都能暢所欲言，屬於公民的自由。