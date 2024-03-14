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春季限定美景！ 嘉義市古諸羅八景之一 北香湖南洋櫻盛開迎賓

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市北香湖是古諸羅八景之一，近日南洋櫻花期，繁花、湖景相映成趣。圖／嘉市府提供
嘉義市北香湖是古諸羅八景之一，近日南洋櫻花期，繁花、湖景相映成趣。圖／嘉市府提供

嘉義市北香湖是古諸羅八景之一，是西區最大公園綠地，也是轟動全國「光織影舞」光影藝術展地點，近日南洋櫻與苦楝迎來花期，繁花、湖景相映成趣，美不勝收，市府歡迎各地民眾來嘉遊憩，享受不用出國、上山，在平地就能「賞櫻」的樂趣。

現正是來北香湖公園散步賞花好時機，苦楝樹、南洋櫻、羊蹄甲盛開迎賓；尤其是北香湖公園北側靠世賢路南洋櫻，盛開全株無葉，繁花滿樹，大片粉紅花海伴隨春風綻放，為都市景觀增添一抹迷人的色彩。

信步北香湖公園可見南洋櫻盛放，市府建設處說，集中在獅子林園區苦楝此時也是滿樹皆花，散發淡淡微香，憑添春意，火車經過可看到整排滿滿淡紫花朵，環湖邊公園闢建留下苦楝開的茂盛，盛開的苦棟與湖景相映，是專屬春季的限定美景。

建設處指出，北香湖公園面積約25.26公頃，是僅次於嘉義公園第二大公園，從空中俯瞰，公園步道呈現「音符」形狀，具有蓄洪功能湖面，宛如飛躍海豚；動植物生態豐富北香湖，是市民運動與休憩最愛。歡迎大家來嘉散步賞花、野餐休憩，度過悠閒的春日午後。

嘉義市北香湖是古諸羅八景之一，近日南洋櫻花期，繁花、湖景相映成趣。圖／嘉市府提供
嘉義市北香湖是古諸羅八景之一，近日南洋櫻花期，繁花、湖景相映成趣。圖／嘉市府提供
嘉義市北香湖是古諸羅八景之一，近日南洋櫻花期，繁花、湖景相映成趣。圖／嘉市府提供
嘉義市北香湖是古諸羅八景之一，近日南洋櫻花期，繁花、湖景相映成趣。圖／嘉市府提供
嘉義市北香湖是古諸羅八景之一，苦楝迎來花期，繁花、湖景相映成趣。圖／嘉市府提供
嘉義市北香湖是古諸羅八景之一，苦楝迎來花期，繁花、湖景相映成趣。圖／嘉市府提供
嘉義市北香湖是古諸羅八景之一，苦楝迎來花期，繁花、湖景相映成趣。圖／嘉市府提供
嘉義市北香湖是古諸羅八景之一，苦楝迎來花期，繁花、湖景相映成趣。圖／嘉市府提供
嘉義市北香湖是古諸羅八景之一，近日南洋櫻花期，繁花、湖景相映成趣。圖／嘉市府提供
嘉義市北香湖是古諸羅八景之一，近日南洋櫻花期，繁花、湖景相映成趣。圖／嘉市府提供
嘉義市北香湖是古諸羅八景之一，苦楝迎來花期，繁花、湖景相映成趣。圖／嘉市府提供
嘉義市北香湖是古諸羅八景之一，苦楝迎來花期，繁花、湖景相映成趣。圖／嘉市府提供

嘉義 賞花

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