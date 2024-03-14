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「喜番生活節」 4月21日千人採果
雲林牛番茄栽種面積約500公頃，現值產季，每公斤約20元，由於去年曾出現每公斤近300元，價格波動明顯，縣長張麗善昨天到以契作生產牛番茄聞名的西螺展鮮農產公司，宣傳「喜番生活節」，她呼籲，鼓勵蔬果社場導入冷鏈物流，藉低溫保鮮減少農產品耗損率，調節農產品供需，開放申請補助冷鏈設施、設備至4月1日。
縣府農業處表示，雲林地區牛番茄栽種面積約500公頃，產季為每年11月至隔年4月，去年受極端氣候影響，尤其以8至12月每公斤近300元，目前正值產季，因氣候平穩，產量旺盛，價格每公斤約20至30元，落差達數十倍。
西螺展鮮公司為國內最大牛番茄供應商，總經理鍾宇軒說，總契作面積超過60公頃，產區以雲林為主，副產區包括南投、嘉義等中低海拔高山區，9成採溫室種植，比露天種植來得穩定，年產量達8000公噸，供應通路包括連鎖速食店、大型超市等，市占率超過7成。
張麗善宣傳展鮮公司4月21日辦喜番生活節，上午11點至下午3點開放約4公頃田間進行千人採果樂，傳授牛番茄農業知識，報名可至「小紅牛番茄」臉書粉絲專頁。
縣府農業處副處長蔡耿宇說，至4月1日前可申請冷鏈設施設備補助，包括冷藏庫、包裝設備、冷藏車及堆高機等，可洽農業處企畫行銷科（05）5523335諮詢。
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