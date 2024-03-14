民進黨南市主委遇襲 2嫌投案

民進黨台南市黨部主委潘新傳昨天在自己經營的南區永春護理之家，正與楊姓司機準備開車外出，兩名年輕男子涉持球棒砸車，雙方爆發衝突扭打，造成楊的頭、手部受傷，潘也跌倒；由於有員工出來查看，兩嫌隨即開車逃逸，並棄置車輛再向警方投案。兩嫌未供出動機，警方持續釐清，預計今天依傷害、毀損罪嫌送辦。

潘新傳昨受訪僅說，並不認識兩名嫌犯，他當時一出門上車，人就衝過來，也沒喊他名字之類就砸車，不清楚是因何糾紛而起。

據了解，24歲蔡姓男子嘉義縣人，曾有國內知名幫派背景，19歲李姓男子屏東人，不排除受人指使。而潘新傳經營長照事業、又身兼民進黨職，糾紛是否與公司或政治相關，檢警調查中。

警方調查，上午約8點50分，蔡姓男子開銀色轎車載李姓男子進入護理之家，李先下車持球棒砸潘新傳的轎車，另名復康巴士楊姓司機上前要阻止而被打；蔡接著下車徒手和潘新傳扭打，雙方拉扯時，潘新傳不慎跌倒，身上沒有明顯傷勢。

由於當時護理之家員工出來查看，兩嫌上車要逃離，員工還將大門鐵捲門關上，不料他們倒車先撞2輛車後，再撞開大門鐵捲門到大馬路上；事後2人將車子棄置中華南路路旁，改搭計程車到南市警第5分局投案，由第6分局接手後帶回調查。

李姓男子僅供稱是被蔡姓男子找來，警方從持球棒砸車手段研判警告意味濃厚，且作案後丟棄車輛、手機才向警方投案，似有演練過。