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紓解停車需求 嘉市增闢4停車場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市政府向中央爭取前瞻計畫，補助興建崇文國小地下停車場，目前施工進度超前。圖／嘉市府提供
嘉義市政府向中央爭取前瞻計畫，補助興建崇文國小地下停車場，目前施工進度超前。圖／嘉市府提供

紓解嘉義市區停車需求，市府向中央爭取前瞻計畫補助興建嘉北國小、崇文國小、義昌公園3座地下停車場，去年陸續發包，施工進度皆超前，預計明、後年完工。有議員要求文化路商圈人潮多，應在文化公園增闢地下停車場；市府交通處說，計畫增闢市府北棟大樓等4處地下停車場，文化公園未來有需要可評估納入。

交通處解釋，嘉北國小等3座地下停車場，都是地下兩層，因疫情及工料上漲、缺工等，歷經多次流標，市府自籌經費，前瞻補助8.13億元，市府追加預算到10.8億元，負擔比率由原先47%攀升至64%，紓解停車需求，順暢交通帶動更多來嘉義消費的車潮人潮。

交通處表示，已規畫再建包括市府北棟大樓、舊市公所、舊菸葉廠、友愛路等4座地下停車場，合計規畫1132個汽車停車位，以北棟大樓625個汽車位最多；其中北棟、舊市公所已爭取中央核定補助工程經費約45%，舊菸葉廠與友愛昨天通過追加預算做規畫設計監造，完成後再向中央爭取工程款補助。

市議員張秀華表示，文化路觀光夜市人潮眾多，長期停車位一位難求，民眾希望增闢文化公園地下停車場，以便因應逛夜市的人及公園舉辦大型集會活動的停車需求。

交通處回應，文化路周邊停車需求，可先利用完工後的崇文國小停車場。

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