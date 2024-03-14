聽新聞
test
0:00 / 0:00
紓解停車需求 嘉市增闢4停車場
紓解嘉義市區停車需求，市府向中央爭取前瞻計畫補助興建嘉北國小、崇文國小、義昌公園3座地下停車場，去年陸續發包，施工進度皆超前，預計明、後年完工。有議員要求文化路商圈人潮多，應在文化公園增闢地下停車場；市府交通處說，計畫增闢市府北棟大樓等4處地下停車場，文化公園未來有需要可評估納入。
交通處解釋，嘉北國小等3座地下停車場，都是地下兩層，因疫情及工料上漲、缺工等，歷經多次流標，市府自籌經費，前瞻補助8.13億元，市府追加預算到10.8億元，負擔比率由原先47%攀升至64%，紓解停車需求，順暢交通帶動更多來嘉義消費的車潮人潮。
交通處表示，已規畫再建包括市府北棟大樓、舊市公所、舊菸葉廠、友愛路等4座地下停車場，合計規畫1132個汽車停車位，以北棟大樓625個汽車位最多；其中北棟、舊市公所已爭取中央核定補助工程經費約45%，舊菸葉廠與友愛昨天通過追加預算做規畫設計監造，完成後再向中央爭取工程款補助。
市議員張秀華表示，文化路觀光夜市人潮眾多，長期停車位一位難求，民眾希望增闢文化公園地下停車場，以便因應逛夜市的人及公園舉辦大型集會活動的停車需求。
交通處回應，文化路周邊停車需求，可先利用完工後的崇文國小停車場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言