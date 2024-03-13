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重返嘉中座談 侯友宜與王偉忠青澀模樣曝光

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
侯友宜（右）、王偉忠（左）受邀返回母校嘉義高中與學弟妹座談。記者李宗祐／攝影
侯友宜（右）、王偉忠（左）受邀返回母校嘉義高中與學弟妹座談。記者李宗祐／攝影

今年欣逢嘉義高中百年校慶，同樣畢業於嘉中且又是同屆校友的新北市長侯友宜、「電視教父」王偉忠，今天下午返回母校以「那年 我們在嘉中的生活」為題進行演講對談，由主持人匯集學生、老師的問題，以閒聊方式談嘉中校園生活以及給學弟的建言；王偉忠說對侯的印象是「這小子有些內容」、侯友宜對王印象是「出類拔粹」。2人也都有不擅長科目，王偉忠是數學，侯友宜是英文。會場學生參與熱絡，還爭相與侯友宜合影。

新北市長侯友宜、資深媒體人王偉忠都是1975年畢業28屆校友，會場播放2人高中時青澀模樣；王偉忠當年還是畢業紀念冊的主編，他說，曾在校內打架被叫到訓導處，算是校內風雲人物。2人不擅長的科目，王偉忠是數學、侯友宜是英文。王偉忠曾獲壁報、藍球、演講等獎項，令人意外的是侯友宜曾獲跳高第4名。

王偉忠表示，本來讀自然組，覺得自己沒有興趣想轉組，因為不喜歡讀數學、排拆數學，有次還想作弊幸好沒有，但母親不答應轉組，後來是和父親一同隱瞞「不要告訴你媽」才轉到文組，從此豁然開朗。他說人生有3種東西改變不了，成長環境、天份、興趣，絕對不要忽略上天給的這3樣東西，人生很長，想學什麼就去學吧。

侯友宜說，每天一早5點多從嘉縣六腳鄉出門上學，下午4點多下課趕著回家，沒時間參加校內社團活動，父母忙於工作顧三餐，對於他的功課只要不留級就好，但要求行為、品德要做好。即使當時在學校是默默無聞，但踏出社會一剎那絕對不會是默默無聞，「要相信自己可以做到，再怎麼困難也是自己選擇自己負責」。

侯友宜說，當年挫折感最重是英文，考進嘉中成績還不錯，但入學後才發現城鄉差距，大學聯考英文只拿7分。王偉忠說，高中遺憾是放棄數學，如今買許多數學書回來看能不能補回來。另一件事是做弊，雖然後來沒有做，但至今回想起來仍很羞愧，如果真的作弊成功反而是一生恥辱。

侯友宜擔任警職時歷經數件台灣重大治安事件；侯友宜說，台灣歷史上重大刑案約從1980年到2006年間，他幾乎是無役不參，那時期在槍林彈雨下討生活是日常，凶捍的陳新發曾當他的面前對同事開槍，當時警察配備不及歹徒，心裡頭常抱持今天出門希望能夠平安回家；陳新發那場槍戰，大約打了2千多發子彈，3名死刑犯不想出來，直到最後丟閃光彈3人遭擊弊結束這場槍戰，但也有2名刑警犧牲。回想過往，是同仁的血換來台灣的治安穩定。

他說，當年10大槍擊要犯排名第1名的竹聯幫殺手劉煥榮，查緝過程中劉有好幾次可以幹掉他，但最終沒有下手，後來在日本落網引渡回台後和劉聊天問有什麼心願，劉說希望見母親一面，劉一看見母親即下跪道歉抱頭痛哭，然後交待所有案情被判死刑，期間畫了不少畫義賣幫助弱勢，劉臨刑前沒有腿軟是條漢子，還高喊中華民國萬歲。侯友宜說，這是個人生寫照，看他十惡不赦，但也有柔軟一面。辦案最大的力量不是刑事科技、不是科技辦案，最重要的是人性、同理心。

侯友宜（左）在校長陳元泰（右）陪同下參觀嘉中史蹟文物館。記者李宗祐／攝影
侯友宜（左）在校長陳元泰（右）陪同下參觀嘉中史蹟文物館。記者李宗祐／攝影
侯友宜（左二）返回母校嘉義高中與學弟妹座談後與師生合影留念，記者李宗祐／攝影
侯友宜（左二）返回母校嘉義高中與學弟妹座談後與師生合影留念，記者李宗祐／攝影
侯友宜、王偉忠受邀返回母校嘉義高中與學弟妹座談並合影留念，記者李宗祐／攝影
侯友宜、王偉忠受邀返回母校嘉義高中與學弟妹座談並合影留念，記者李宗祐／攝影
侯友宜（前右二）、王偉忠（前右一）受邀返回母校嘉義高中與學弟妹座談，記者李宗祐／攝影
侯友宜（前右二）、王偉忠（前右一）受邀返回母校嘉義高中與學弟妹座談，記者李宗祐／攝影
侯友宜、王偉忠受邀返回母校嘉義高中與學弟妹座談，會場播放2人高中時青澀模樣。記者李宗祐／攝影
侯友宜、王偉忠受邀返回母校嘉義高中與學弟妹座談，會場播放2人高中時青澀模樣。記者李宗祐／攝影
侯友宜、王偉忠受邀返回母校嘉義高中與學弟妹座談，會場爆滿。記者李宗祐／攝影
侯友宜、王偉忠受邀返回母校嘉義高中與學弟妹座談，會場爆滿。記者李宗祐／攝影
侯友宜高中時曾獲跳高第４名。記者李宗祐／攝影
侯友宜高中時曾獲跳高第４名。記者李宗祐／攝影
侯友宜（右二）說高中時差的科目是英文。記者李宗祐／攝影
侯友宜（右二）說高中時差的科目是英文。記者李宗祐／攝影
王偉忠（左）拿著白板表示最不擅長科目是數學。記者李宗祐／攝影
王偉忠（左）拿著白板表示最不擅長科目是數學。記者李宗祐／攝影

侯友宜 英文

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