重返嘉中座談 侯友宜與王偉忠青澀模樣曝光

今年欣逢嘉義高中百年校慶，同樣畢業於嘉中且又是同屆校友的新北市長侯友宜、「電視教父」王偉忠，今天下午返回母校以「那年 我們在嘉中的生活」為題進行演講對談，由主持人匯集學生、老師的問題，以閒聊方式談嘉中校園生活以及給學弟的建言；王偉忠說對侯的印象是「這小子有些內容」、侯友宜對王印象是「出類拔粹」。2人也都有不擅長科目，王偉忠是數學，侯友宜是英文。會場學生參與熱絡，還爭相與侯友宜合影。

新北市長侯友宜、資深媒體人王偉忠都是1975年畢業28屆校友，會場播放2人高中時青澀模樣；王偉忠當年還是畢業紀念冊的主編，他說，曾在校內打架被叫到訓導處，算是校內風雲人物。2人不擅長的科目，王偉忠是數學、侯友宜是英文。王偉忠曾獲壁報、藍球、演講等獎項，令人意外的是侯友宜曾獲跳高第4名。

王偉忠表示，本來讀自然組，覺得自己沒有興趣想轉組，因為不喜歡讀數學、排拆數學，有次還想作弊幸好沒有，但母親不答應轉組，後來是和父親一同隱瞞「不要告訴你媽」才轉到文組，從此豁然開朗。他說人生有3種東西改變不了，成長環境、天份、興趣，絕對不要忽略上天給的這3樣東西，人生很長，想學什麼就去學吧。

侯友宜說，每天一早5點多從嘉縣六腳鄉出門上學，下午4點多下課趕著回家，沒時間參加校內社團活動，父母忙於工作顧三餐，對於他的功課只要不留級就好，但要求行為、品德要做好。即使當時在學校是默默無聞，但踏出社會一剎那絕對不會是默默無聞，「要相信自己可以做到，再怎麼困難也是自己選擇自己負責」。

侯友宜說，當年挫折感最重是英文，考進嘉中成績還不錯，但入學後才發現城鄉差距，大學聯考英文只拿7分。王偉忠說，高中遺憾是放棄數學，如今買許多數學書回來看能不能補回來。另一件事是做弊，雖然後來沒有做，但至今回想起來仍很羞愧，如果真的作弊成功反而是一生恥辱。

侯友宜擔任警職時歷經數件台灣重大治安事件；侯友宜說，台灣歷史上重大刑案約從1980年到2006年間，他幾乎是無役不參，那時期在槍林彈雨下討生活是日常，凶捍的陳新發曾當他的面前對同事開槍，當時警察配備不及歹徒，心裡頭常抱持今天出門希望能夠平安回家；陳新發那場槍戰，大約打了2千多發子彈，3名死刑犯不想出來，直到最後丟閃光彈3人遭擊弊結束這場槍戰，但也有2名刑警犧牲。回想過往，是同仁的血換來台灣的治安穩定。