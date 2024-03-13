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台南關子嶺山坡地遭疑不法開發 現勘符合規定

中央社／ 台南13日電

台灣水資源保育聯盟接獲民眾反映指稱，台南市關子嶺地區紫雲殿後方山坡地疑似有超過3公頃不法開發情形，市府今天邀集相關單位現勘，認定未有改變地形地貌情形，將持續監督。

台南市政府水利局新聞稿指出，台灣水資源保育聯盟接獲民眾反映指出，白河區關子嶺段89-45、94-1及94-2等地號有超過3公頃範圍疑似不法開發情形，台南市長黃偉哲獲報後立即指示水利局派員稽查有無不法情事。

水利局指出，經2月25日、27日及29日連續派員巡視勘查，業者僅在土地範圍內從事農業行為，並無違規開發，案址為私有農牧用地，其中一處地主申請「新建農業資材室簡易水土保持申報書」，經審查符合水土保持法規定，業者計畫將原先種植檳榔樹剷除後，再種植其他樹種及農作物。

水利局指出，市府農業局今天會同經濟部水利署、農業部農村發展及水土保持署，與市府地政局、水利局等單位人員進行現地會勘，現場分別為剷除檳榔樹與園區清除雜草，並無開挖整地行為，未有改變地形地貌改變情事，地面植被根部於除草後仍予留存，且有部分區域開始萌芽成長，並非無植被覆蓋，符合農地農用。

水利局指出，日後施設農業資材室動工，水利局將於施工期間依據核定計畫內容及相關規定，加強監督水土保持處理及維護情形，要求施設水土保持設施，確保土地合理利用下，能兼顧水土資源保育、涵養水源，防杜山坡地災害情形發生。

水利局 關子嶺

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