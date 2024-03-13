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台南葫蘆埤公園餐廳招租 2年底價15萬

中央社／ 台南13日電

台南市官田區葫蘆埤自然公園展售館2樓餐廳營運廠商租約到期，市府觀光旅遊局重新辦理公開招租，租金底價2年新台幣15萬元，期望具創意業者投標，提升官田區觀光動能。

台南市政府觀光旅遊局長林國華今天透過新聞稿表示，葫蘆埤自然公園是官田區重要景點，區內有凌波吊橋、環埤步道、展售館，其中7公尺高磨石子溜滑梯更受小朋友喜愛，這次招租的2樓餐廳，面積約165平方公尺，位於園區核心地帶，房地租金底價2年15萬元，平均每月僅6000多元。

林國華指出，招租建築物使用類組為B-3組，可經營餐廳、飲料店，其中約2/5空間也可做為辦公室、K書中心、店舖等附屬空間使用，是極具潛力、可以發揮創造力及想像力經營的場域，希望透過民間參與，創造獨特餐飲空間，提升官田區觀光動能，歡迎有想法、有創意的業者踴躍投標。

觀光旅遊局提供資料指出，此次出租案租期為2年，期滿得申請續租2年，最多可經營4年，為服務入園民眾，合約特別要求假日及國定假日需營業，有意參與投標者可至台南市政府觀光旅遊局行政資訊網公告中免費下載標案內容，仔細閱讀各項要求及規定，並在截標日前將營運計畫書等投標文件備齊送達指定地點。

台南 餐廳

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