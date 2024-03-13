快訊

等紅燈出事！小客車未減速驚悚瞬間曝光 30歲工程師被撞飛宣布腦死

男松山站遭火車撞擊不治 鐵警見監視器：他在月台徘徊「越走越邊邊」

上市櫃半導體公司目前股利誰最香？ 聯電、世界擠進前五

「羊肉比海鮮貴」！國產羊肉飆漲業者未受益原因曝

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
大型養羊場近年大都以多角化經營推廣羊乳、羊優酪乳、羊乳片、羊乳糖等產品拓展商機。記者謝進盛／攝影
大型養羊場近年大都以多角化經營推廣羊乳、羊優酪乳、羊乳片、羊乳糖等產品拓展商機。記者謝進盛／攝影

國產羊肉價格高漲，坊間已宰妥羊肉每台斤行情800至1000元，較疫情前600至700元飆漲約4成，呈現「羊肉比海鮮貴」特殊現象，且但業者並未受益。飼主表示，幾年前新冠疫情加上俄烏戰爭衝擊，飼料價格飆漲拉高成本不利小場經營，養羊場有「大者恆大」趨勢。

中華民國養羊協會監事長蘇清祥、嘉南羊乳運銷合作社監事主席李明興今天說，全台羊肉市場國產僅有6％，其餘大都是進口，本土羊肉無論肉質或口感都優於進口，深受消費者歡迎，南市飼養羊頭數達2萬2548頭，佔全國約2成，為全台之冠。

「疫情及戰爭拉對飼料飆漲，是拉升國產羊肉價格主因。」蘇清祥說，已宰妥國產羊肉每台斤行情800至1000元，較疫情前600至700元飆漲約4成，出現「羊肉比海鮮貴」特殊現象，但其實養羊飼主並未受益。

他指出，養羊飼料所需的原料如黃豆、玉米等，烏克蘭是全球重要產區，疫情前每公斤不到10元，疫情後及俄烏戰爭去年一度飆至17元天價，飼養成本大幅飆升，羊肉價格漲幅抵不上飼養成本；目前回檔至16元仍算偏高，近年來推廣國產硬質玉米擴大栽種穩定飼料行情是契機。

蘇清祥表示，有些飼養頭數100頭以下的肉羊養殖場，不敷成本及人力無法負擔乾脆收場；若以2022年跟2021年相較，就少了69戶、5455頭，而大型養羊場大都以多角化經營與業者合作，推廣羊乳、羊優酪乳、羊乳片、羊乳糖等產品苦撐。

台南市政府農業局動物防疫保護處表示，養羊產值高達13億元，2010年國內羊痘大爆發，羊痘屬重大甲類動物傳染病，初次接觸羊群可造成高達8成致死率，是養羊產業重大威脅，幸2012年終結最後一例，結果均為陰性。2023年初台灣完成拔針，去年底正式成為世界動物衛生組織﹙WOAH﹚認同羊痘非疫區，後續仍須步步為營。

台南市政府農業局表示，2023年初台灣完成羊痘拔針，去年底正式成為世界動物衛生組織﹙WOAH﹚認同羊痘非疫區，後續仍須步步為營。圖／台南市政府農業局提供
台南市政府農業局表示，2023年初台灣完成羊痘拔針，去年底正式成為世界動物衛生組織﹙WOAH﹚認同羊痘非疫區，後續仍須步步為營。圖／台南市政府農業局提供
國產羊肉價格高漲，坊間已宰妥羊肉每台斤行情800至1000元，較疫情前600至700元飆漲約4成，呈現「羊肉比海鮮貴」特殊現象。圖／嘉南羊乳運銷合作社監事主席李明興提供
國產羊肉價格高漲，坊間已宰妥羊肉每台斤行情800至1000元，較疫情前600至700元飆漲約4成，呈現「羊肉比海鮮貴」特殊現象。圖／嘉南羊乳運銷合作社監事主席李明興提供
台南市政府農業局表示，2023年初台灣完成羊痘拔針，去年底正式成為世界動物衛生組織﹙WOAH﹚認同羊痘非疫區，後續仍須步步為營。記者謝進盛／攝影
台南市政府農業局表示，2023年初台灣完成羊痘拔針，去年底正式成為世界動物衛生組織﹙WOAH﹚認同羊痘非疫區，後續仍須步步為營。記者謝進盛／攝影

俄烏戰爭 疫情 飼料

延伸閱讀

因俄烏戰爭轉變立場 瑞典正式加入北約！北極地緣政治恐升溫

俄烏戰爭二周年／北約軍隊早在烏克蘭！馬克宏帶頭說實話

教宗喊話烏「舉白旗」掀議！俄外交部：叫西方承認選錯邊、放棄打敗俄國

豌豆莢和豌豆仁其實不同類 一圖看懂哪些食物差一字卻差很大

相關新聞

市占率逾7成！雲林牛番茄園開放4公頃千人採果

雲林地區牛番茄去年一度受颱風季影響創天價，每公斤飆近300元，目前正值產季、產量旺盛，現每公斤約20元左右，以契作生產聞...

台南這處市定古蹟英文銜牌拼錯 民憂：怎麼拚國際觀光？

台南市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋斥資5200萬元修復，2022年修復完成後，因結合「山海圳國家綠道」入口意向，吸引不少遊...

「羊肉比海鮮貴」！國產羊肉飆漲業者未受益原因曝

國產羊肉價格高漲，坊間已宰妥羊肉每台斤行情800至1000元，較疫情前600至700元飆漲約4成，呈現「羊肉比海鮮貴」特...

嘉義鹿草鄉測速王單月800件 民眾自製看板提醒有照相機

嘉義縣鹿草鄉163縣道鹿草與竹子腳間路段因車禍頻傳，警方去年11月在21.5公里處設測速照相桿，去年11月至今年2月底共...

曾文水庫旅館區調整及變更 有利住宿設施合法登記帶動發展

「變更曾文水庫特定區主要計畫」台南市部分已公告第二階段發布實施，青年活動中心區及部分機關用地變更為「第一種旅館區」，另部...

74歲曾廷常收藏豐富政治史料 民進黨籌辦展覽

民進黨創黨元老曾廷常1970年代即參與政治活動，珍藏難得一見解嚴前後政治活動史料，還曾到美國受訓如何進行街頭運動，民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。