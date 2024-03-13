「羊肉比海鮮貴」！國產羊肉飆漲業者未受益原因曝

國產羊肉價格高漲，坊間已宰妥羊肉每台斤行情800至1000元，較疫情前600至700元飆漲約4成，呈現「羊肉比海鮮貴」特殊現象，且但業者並未受益。飼主表示，幾年前新冠疫情加上俄烏戰爭衝擊，飼料價格飆漲拉高成本不利小場經營，養羊場有「大者恆大」趨勢。

中華民國養羊協會監事長蘇清祥、嘉南羊乳運銷合作社監事主席李明興今天說，全台羊肉市場國產僅有6％，其餘大都是進口，本土羊肉無論肉質或口感都優於進口，深受消費者歡迎，南市飼養羊頭數達2萬2548頭，佔全國約2成，為全台之冠。

「疫情及戰爭拉對飼料飆漲，是拉升國產羊肉價格主因。」蘇清祥說，已宰妥國產羊肉每台斤行情800至1000元，較疫情前600至700元飆漲約4成，出現「羊肉比海鮮貴」特殊現象，但其實養羊飼主並未受益。

他指出，養羊飼料所需的原料如黃豆、玉米等，烏克蘭是全球重要產區，疫情前每公斤不到10元，疫情後及俄烏戰爭去年一度飆至17元天價，飼養成本大幅飆升，羊肉價格漲幅抵不上飼養成本；目前回檔至16元仍算偏高，近年來推廣國產硬質玉米擴大栽種穩定飼料行情是契機。

蘇清祥表示，有些飼養頭數100頭以下的肉羊養殖場，不敷成本及人力無法負擔乾脆收場；若以2022年跟2021年相較，就少了69戶、5455頭，而大型養羊場大都以多角化經營與業者合作，推廣羊乳、羊優酪乳、羊乳片、羊乳糖等產品苦撐。