嘉義鹿草鄉測速王單月800件 民眾自製看板提醒有照相機
嘉義縣鹿草鄉163縣道鹿草與竹子腳間路段因車禍頻傳，警方去年11月在21.5公里處設測速照相桿，去年11月至今年2月底共取締2908件，其中，超速40公里以上的重大超速有37件，平均每月800件，有民眾因此自製警告牌「前有測速照相」，上月單月減少230件。
警方表示，鹿草鄉163線西井、施家、下潭村沿線道路較筆直，常有車輛超速行駛，且163線是鹿草通往義竹主要道路，來往車流量較大，近年來已造成多起嚴重交通事故，設置固定式測速照相設備，速限50公里，雙向取締車輛超速行駛，去年11月1日正式啟用。
警方指出，嘉163縣道21.5公里固定式測速照相設備至今年2月底共取締2908件超速行駛，超速40公里以上的重大違規也有37件，前3個月平均每月取締超速違規800件，今年2月取締違規件數減少約200件，且無40公里以上嚴重超速案件，應與民眾已知測速而減速有關。
地方民眾發現，在嘉163縣道「警52」號誌前方，已有熱心人士在路旁懸掛「前有測速照相」告示牌，手寫大字相當醒目，路過用路人會心生警覺降速，近來行駛嘉163縣道多次，幾乎碰不到快速呼嘯而過的車輛，相信這是民間自力救濟發揮功用。
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