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台南羊隻在養量冠全台 羊痘拔針助產業更上層樓

中央社／ 台南13日電

而台灣在2023年底正式成為世界動物衛生組織（WOAH）認同的羊痘非疫國，而台南市羊隻在養量占全台約1/5，居各縣市之冠，養羊產業發展將因此受惠，市府將持續輔導維持成果。

台南市政府動物防疫保護處今天在民治市政中心舉辦「落實防疫羊羊得意」記者會，說明輔導羊農防疫過程與成果，並安排養羊團體代表推薦羊奶香皂、羊奶優酪乳、嘉南羊奶、羊奶糖、羊乳片等相關產品。

台南市動保處長周志勲致詞表示，台南市羊隻在養頭數為全台之冠，達2萬2548頭，約占全台1/5，生產優質羊奶及羊肉等產品，動保處除定期監測各種疾病、舉辦防疫教育宣導會，更聘請專家學者親至牧場進行防疫輔導，與養羊業者共同守護羊隻健康，並為消費者把關。

周志勲表示，台南養羊產業發展並非一路順遂，過去曾遭受羊痘疫情打擊，而台灣自2012年出現最後一起病例後，再無病例出現，台南市率先於2022年雲嘉南草食動物聯繫會議中，提出羊痘拔針相關建議，經過全國防疫單位、專家學者、產業團體共同努力，世界動物衛生組織於2023年12月認同台灣為羊痘非疫國聲明。

他說，羊痘傳染性強，對初次接觸羊群可造成高達8成致死率，是養羊產業重大威脅，羊痘疫苗成功拔針不只代表台灣動物防疫成功，更幫助年產值達新台幣13億元的養羊產業向永續發展邁進。

周志勲指出，羊痘疫苗成功拔針同時免除因施打疫苗造成羊隻緊迫等問題，有效降低飼養成本，嘉惠養羊業者，為守護得來不易成果，呼籲各牧場更應嚴守門禁管制，出入人車皆應落實生物安全消毒工作、場區也應定期清潔消毒，動保處將持續協助監測。

台南 疫苗

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