聽新聞
test
0:00 / 0:00
市占率逾7成！雲林牛番茄園開放4公頃千人採果
雲林地區牛番茄去年一度受颱風季影響創天價，每公斤飆近300元，目前正值產季、產量旺盛，現每公斤約20元左右，以契作生產聞名的「小紅牛」為避免農產品受市場波動影響，以排定計畫生產保障收購，並引進冷鏈設備強化貯藏及保鮮，4月21日將在西螺鎮辦千人採果，縣長張麗善今化身代言人宣傳，也鼓勵蔬果社場導入冷鏈物流，藉低溫保鮮減少農產品耗損率。
小紅牛幕後推手展鮮是國內最大牛番茄供應商，總經理鍾宇軒說，總契作面積超過60公頃，產區以雲林為主，副產區包括南投、嘉義等中低海拔高山區，9成採溫室種植，熟度、硬度及外觀均比露天種植來得穩定，年產量達8000公噸，供應通路包括連鎖速食店、大型超市等，市占率超過7成。
縣府農業處表示，雲林地區牛番茄栽種面積約500公頃，產季為每年11月至隔年4月，去年受極端氣候影響，價格波動明顯，尤以8至12月每公斤近300元創歷年天價，目前正值產季，因氣候平穩，產量旺盛，價格每公斤約20至30元，前後落差數十倍。
生鮮事業群總經理鄭又瑋說，透過契作可保障農民收益，也藉排定計畫生產，穩定產量，再透過生產端利用急速冷凍及加工調節供需，一年四季都能平穩供貨給生鮮客群。
為傳授牛番茄農業知識，4月21日上午11點至下午3點在展鮮農產開放約4公頃田間舉辦千人採果樂，還有知名樂團、魔術表演等精彩舞台表演，及免費牛番茄特色美食品嘗，報名可至「小紅牛番茄」臉書粉絲專頁。
農業處副處長蔡耿宇表示，縣府鼓勵蔬果農產社場可設冷鏈設備，產量多時貯藏，藉冷藏技術提升可拉長保存期限、調節農產品供需，至4月1日前可申請補助，包括冷藏庫、包裝設備、冷藏車及堆高機等冷鏈設施設備，請洽農業處企畫行銷科（05）5523335諮詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言