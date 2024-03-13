市占率逾7成！雲林牛番茄園開放4公頃千人採果

雲林地區牛番茄去年一度受颱風季影響創天價，每公斤飆近300元，目前正值產季、產量旺盛，現每公斤約20元左右，以契作生產聞名的「小紅牛」為避免農產品受市場波動影響，以排定計畫生產保障收購，並引進冷鏈設備強化貯藏及保鮮，4月21日將在西螺鎮辦千人採果，縣長張麗善今化身代言人宣傳，也鼓勵蔬果社場導入冷鏈物流，藉低溫保鮮減少農產品耗損率。

小紅牛幕後推手展鮮是國內最大牛番茄供應商，總經理鍾宇軒說，總契作面積超過60公頃，產區以雲林為主，副產區包括南投、嘉義等中低海拔高山區，9成採溫室種植，熟度、硬度及外觀均比露天種植來得穩定，年產量達8000公噸，供應通路包括連鎖速食店、大型超市等，市占率超過7成。

縣府農業處表示，雲林地區牛番茄栽種面積約500公頃，產季為每年11月至隔年4月，去年受極端氣候影響，價格波動明顯，尤以8至12月每公斤近300元創歷年天價，目前正值產季，因氣候平穩，產量旺盛，價格每公斤約20至30元，前後落差數十倍。

生鮮事業群總經理鄭又瑋說，透過契作可保障農民收益，也藉排定計畫生產，穩定產量，再透過生產端利用急速冷凍及加工調節供需，一年四季都能平穩供貨給生鮮客群。

為傳授牛番茄農業知識，4月21日上午11點至下午3點在展鮮農產開放約4公頃田間舉辦千人採果樂，還有知名樂團、魔術表演等精彩舞台表演，及免費牛番茄特色美食品嘗，報名可至「小紅牛番茄」臉書粉絲專頁。