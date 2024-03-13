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74歲曾廷常收藏豐富政治史料 民進黨籌辦展覽

中央社／ 嘉義市13日電
民進黨創黨元老曾廷常。聯合報系記者葉長庚/攝影
民進黨創黨元老曾廷常。聯合報系記者葉長庚/攝影

民進黨創黨元老曾廷常1970年代即參與政治活動，珍藏難得一見解嚴前後政治活動史料，還曾到美國受訓如何進行街頭運動，民進黨嘉市黨部籌辦收藏展，讓後人瞭解民主得來不易。

翻開曾廷常的相簿，就可見已故前立委朱高正、蔡同榮、民進黨前主席黃信介等30幾年前的照片；曾廷常今天接受中央社記者訪問說，1970年代即參與政治活動，開始蒐藏各式的選舉資料包括旗幟、文宣品。

此後，各選舉無役不與，也舉辦募款餐會、主持晚會；1982年參選嘉義市議員，但差17票落選，至2018年，前嘉義市長涂醒哲競選連任失敗，他才不再參與政治活動。

曾廷常說，1986年他與洪敬道、賴永貴、林宜聰、溫環銘、黃正男、官文雄、陳榮華約3、40人，成立「黨外嘉義聯誼會」，那時台灣尚未解嚴，一舉一動都在警備總部、憲調站、調查站、地檢署及警方的監視下，時時感覺性命受到威脅。

曾廷常表示，1990年參加「新國家聯盟」，同年9月至美國洛杉磯受訓如何進行街頭運動，當時講師有喜樂島聯盟主席郭倍宏、已故前駐泰代表李應元等人，去年底因肺腺癌病逝的民進黨嘉義市議員蔡文旭，那時也在洛杉磯。

曾廷常說，參與政治過程最令他難忘的是2000年曾替前總統陳水扁助選擔任嘉義市競選總部副總幹事，遭不明人士持鐵管闖入家中打成重傷，頭部縫了15針，他認為應是當年他在電視叩應節目中提到「連、宋（連戰、宋楚瑜）是黑金連體嬰」引起。

曾廷常用台語表示，「民主運動若插到到，厝內就無鼎無灶」，好在有他老婆支撐這個家，讓孩子都能平安長大各有成就，大女兒曾淑玲目前是中山醫學大學的副教授，他倍感欣慰。

民進黨嘉義市黨部表示，現年74歲的曾廷常是民進黨嘉義縣黨部草創時的主委，民進黨嘉義發展史的活字典，市黨部正籌劃在嘉義市228紀念館，舉辦曾廷常的政治物件收藏展，一解黨外時期爭取民主的艱辛。

嘉義 民進黨 運動

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