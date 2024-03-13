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我們與惡的距離2嘉義市拍攝 黃敏惠：共推城市行銷

中央社／ 嘉義市13日電
榮獲第54屆金鐘獎戲劇節目多項大獎影集「我們與惡的距離第二季」在嘉市拍攝，市長黃敏惠（右二）日前帶在地排隊美食及伴手禮探班，慰勞劇組辛勞。圖／嘉市府提供
榮獲第54屆金鐘獎戲劇節目多項大獎影集「我們與惡的距離第二季」在嘉市拍攝，市長黃敏惠（右二）日前帶在地排隊美食及伴手禮探班，慰勞劇組辛勞。圖／嘉市府提供

曾獲金鐘獎戲劇類多項獎項的影集「我們與惡的距離」，第2季去年12月在嘉市開拍；市長黃敏惠日前以在地美食及伴手禮慰勞劇組，感謝拍攝期間市民支持，共推城市行銷。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，嘉義市建城逾300年所累積的文化底蘊及在地人文風景，深受國內外劇組喜愛，近期播出的影集「華麗計程車行」及去年的電影「車頂上的玄天上帝」，讓嘉義火車站等地標場景成了劇迷追劇拍照打卡景點。

「我們與惡的距離」第2季去年底在嘉義市開拍，金牌製作團隊及演員卡司陣容，備受期待；黃敏惠11日前往探班，以在地排隊美食及伴手禮慰勞劇組辛勞，讓拍攝團隊又驚又喜，並分享在嘉義市拍攝影集過程。

黃敏惠表示，「我們與惡的距離」第2季有許多場景在嘉義市拍攝，將嘉義市具豐富文化底蘊景場融入影集中，讓嘉義市被更多人看到；拍攝期間，並感謝市民大力支持，公私協力，共同攜手推動城市行銷。

黃敏惠指出，相信有堅強演員陣容、用心劇組，劇集絕對能延續第1季好口碑，創作出令人感動、深省的故事。

「我們與惡的距離」導演林君陽分享，在嘉義市拍攝影劇，市府跨部門合作，大力提供資源，成為劇組向民眾商借場地時的重要構通橋梁，公私協力共同營造友善拍攝環境；封路拍攝時，當地里長、店家、居民等均樂意配合劇組取景並協助拍攝事項，展現嘉義人熱情及溫暖。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，陸續還有日本、波蘭節目及國內知名影集劇組前來嘉義市拍攝，希望藉此吸引國內外旅客來觀光旅遊，帶動嘉義市形象行銷與觀光熱潮。

嘉義 追劇 黃敏惠

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