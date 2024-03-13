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斗南長青食堂央廚啟用 631人受惠

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林靖興幼兒園舊址改裝後引進新穎廚房設備，成為斗南鎮首座長青食堂中央廚房，縣長張麗善（左三）昨揭牌並與社區長輩共餐。記者陳苡葳／攝影
雲林靖興幼兒園舊址改裝後引進新穎廚房設備，成為斗南鎮首座長青食堂中央廚房，縣長張麗善（左三）昨揭牌並與社區長輩共餐。記者陳苡葳／攝影

雲林斗南鎮首座長青食堂中央廚房昨天揭牌啟用，周一至周五供應目前沒有足夠空間辦食堂的12個社區餐食，受惠人數達631人，總體服務量能至多可達千人；由於之前傳出多次無故未到食堂恐被取消補助，縣長張麗善重申，社區共餐是為鼓勵長者社會參與、拓展人際關係及延緩老化，不能被當成自助餐。

張麗善說，身體不適或特殊原因有送餐需求者，各食堂10%名額可供申請，若有長照、居家送餐服務者，則可向衛生局申請，但只想外帶甚至請志工送餐，恐拉長志工時數、增加人力需求。

雲林已有178處長青食堂，而斗南65歲以上老年人口占20.40%，快追上全縣的20.63%，鎮內可自理的長青食堂包括新崙、小東、東明、舊社、石龜溪及老人日托中心6處，供應逾400人用餐，每人每餐縣府補助30元、參與者自付30元，只是仍有大東、新光、田頭、西岐等12個社區無法自行運作。

斗南鎮公所獲縣府補助1050萬元，改裝靖興幼兒園舊址成中央廚房，布設消防、廚具、送餐等設備，張麗善昨揭牌、與長輩共餐品嘗；鎮長沈暉勛說，委由雲林縣社會福利工作人員協會承辦餐食任務，天天4菜1湯、每周1次水果。

廚房 張麗善 雲林

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雲林長青食堂被當自助餐？ 張麗善釋出對策

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