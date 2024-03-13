南市明和公園 寵物友善區暫緩施工

台南市政府斥資141萬元要在南區明和公園興建寵物友善專區，已發包預計今年完工，但遭附近居民反對，認為影響到運動、活動空間，1千多人連署陳情要求暫緩；國民黨多名議員昨天痛批市府事前未溝通，要求未達共識前不得施工。市府動保處表示，會舉行說明會聽取居民意見，未達共識前暫不會動工。

台南第1座寵物公園早在10多年前就在安平設置，近年來飼養毛小孩大增，設置寵物公園或在公園設寵物友善專區的聲浪增高，市府預計今年要在德高厝公園、永康西灣滯洪池、明和公園設置寵物友善專區，也規畫再找4至5個地點，來設寵物友善空間。

南市流浪動物愛護協會秘書張仁鴻說，養寵物的民眾愈來愈多，毛小孩也需要遊憩空間，若公園空間足夠就應設置友善專區，但難免出現反對聲音，希望多一點包容。

明和公園附近居民質疑貿然設置專區很不合理，連署向市議員林美燕等人陳情，林美燕與王家貞、盧崑福在臨時會提案，要求應先與居民及在此運動的民眾溝通，沒共識前不得施工。

不過有網友指出居民的陳情是林美燕等人發動，林及王家貞、盧崑福、許至椿昨舉行記者會，居民也來相挺，要求另找更適合地點，也指出沒反對設置寵物友善專區，但設之前都應做好溝通，取得共識，「在毛小孩議題上，大家應不分黨派重視，不能亂扣帽子」。

市府動保處長周志勳說，16日上午10時將在彰南里活動中心舉行說明會，說明為何選址明和公園及寵物友善專區規畫，並聽取居民的聲音；他也解釋，是以人狗分流的理念來設計友善專區，若不設置，無論大人小孩或長者，都可能在公園內與狗相遇，並可能發生衝突，狗是無辜的，希望民眾帶狗外出要盡管理責任。