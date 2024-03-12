春天浪漫趴 麻豆柚花季連三周六、日總爺登場

春天柚花開，2024麻豆柚花季將於3月16至31日每周六、日在總爺藝文中心登場，主辦單位安排一系列活動，邀請各地遊客來小鎮，感受柚城麻豆每年最浪漫時刻。市長黃偉哲表示，麻豆除以文旦聞名，也是充滿文藝氣息；從文旦春天的花一直到秋天的果實，不但是麻豆的經濟產業命脈，也帶出麻豆在地文化特色。

文化局表示，今年柚花季以「春日裡的柚花物語」為主題，匯聚文化局、麻豆農會、麻豆商圈文化觀光發展協會、南市樂齡學習示範中心與在地柚園、藝術家共同能量，給大家帶來多元五感體驗，享受春天柚花風情。

今年除安排有手作工藝體驗和特色美食市集外，也推出「柚花季特展」邀請藝術家將柚花意象融入藝術品中；更與台風造酒合作推出限量250瓶「柚花精釀啤酒」將在3月16日於總爺藝文中心小舖開賣，另外也結合麻豆農會近年與各家柚農開發的精美柚子系列產品。

文化局指出，柚花季系列活動連續三周假日推出豐富活動，包含柚花市集、柚花之聲音樂表演、柚花寫生、森林說故事劇場、森林瑜伽、互動體驗「花精靈製造所」皆免費參加；也歡迎報名參加「柚花柚香茶會」、「戶外導覽」、「柚花午茶時光」等等。活動詳情及最新消息請上總爺藝文中心FB粉絲專頁查詢。

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