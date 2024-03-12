台南400視覺設計夯 文化局邀民共玩創意

台灣燈會在台南、蘭展順利落幕，但台南400系列活動仍持續熱鬧，其中，許多在地業者響應台南400活動，申請使用台南400視覺識別系統後，讓產品成為遊客必買伴手禮。南市文化局表示，為讓更多民間業者可以參與台南盛事，今年將申請作業更改為線上表單申請，歡迎公私攜手展現台南在地文創能量。

文化局指出，台南400視覺識別系統包含4種標準色，像是「祀典武廟紅」、「藍晒圖藍」、「鳳凰花橘」、「鯤鯓沙白」等，熱鬧繽紛，1年多來申請的案件量約150件，包含的品項、宣傳等約有3、400件，為讓更多民間業者響應台南400活動，今年初將視覺識別系統授權申請改為線上表單，不收授權費，不限公司團體或個人皆可申請，授權期限最長可至今年底。

文化局表示，台南各地古蹟販售點像是愛國婦人會館、赤崁樓、安平樹屋、安平古堡等，今年起也開賣台南400紀念品，包括紀念酒、帽子、T恤、襪子、側背袋及紀念棒球等，都相當受到遊客喜愛，各界創意品牌聯手推出台南400紀念品，不僅蔚為話題，也掀起搶購熱潮。

其中，統一獅紀念棒球設計運用台南400標準色，共分紅、藍、橘三色，橘色版本帶有「大局」諧音，成為獅迷入袋首選；威士忌紀念酒則是融入〈描述艾爾摩沙島荷蘭人港口圖〉，展現400年前台江內海的歷史地貌，呼應台南400中連結台南與世界的航海想像。

文化局強調，無論商品開發、文宣活動，民眾舉凡需要台南400視覺的創意，都可透過文化局申請授權，邀請大家一起共襄盛舉，攜手展現台南在地文創能量。台南400視覺識別系統設計概念、元素理念及授權應用申請方式等，可見文化局官網公告查詢。

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