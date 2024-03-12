快訊

全英羽賽／扯...開賽行李還沒到 王子維穿「春日部防衛隊」練習服上場

大學操場驚見「工友」低頭吃草 校友揭逾20年內幕：校董養的

台南400視覺設計夯 文化局邀民共玩創意

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
適逢台南400，許多業者響應活動，申請使用台南400視覺識別系統，讓產品成為遊客必買伴手禮，南市文化局今年初將申請作業更改為線上表單，便民申請，也歡迎各界共襄盛舉，展現台南在地文創能量。圖／南市文化局提供
適逢台南400，許多業者響應活動，申請使用台南400視覺識別系統，讓產品成為遊客必買伴手禮，南市文化局今年初將申請作業更改為線上表單，便民申請，也歡迎各界共襄盛舉，展現台南在地文創能量。圖／南市文化局提供

台灣燈會在台南、蘭展順利落幕，但台南400系列活動仍持續熱鬧，其中，許多在地業者響應台南400活動，申請使用台南400視覺識別系統後，讓產品成為遊客必買伴手禮。南市文化局表示，為讓更多民間業者可以參與台南盛事，今年將申請作業更改為線上表單申請，歡迎公私攜手展現台南在地文創能量。

文化局指出，台南400視覺識別系統包含4種標準色，像是「祀典武廟紅」、「藍晒圖藍」、「鳳凰花橘」、「鯤鯓沙白」等，熱鬧繽紛，1年多來申請的案件量約150件，包含的品項、宣傳等約有3、400件，為讓更多民間業者響應台南400活動，今年初將視覺識別系統授權申請改為線上表單，不收授權費，不限公司團體或個人皆可申請，授權期限最長可至今年底。

文化局表示，台南各地古蹟販售點像是愛國婦人會館、赤崁樓、安平樹屋、安平古堡等，今年起也開賣台南400紀念品，包括紀念酒、帽子、T恤、襪子、側背袋及紀念棒球等，都相當受到遊客喜愛，各界創意品牌聯手推出台南400紀念品，不僅蔚為話題，也掀起搶購熱潮。

其中，統一獅紀念棒球設計運用台南400標準色，共分紅、藍、橘三色，橘色版本帶有「大局」諧音，成為獅迷入袋首選；威士忌紀念酒則是融入〈描述艾爾摩沙島荷蘭人港口圖〉，展現400年前台江內海的歷史地貌，呼應台南400中連結台南與世界的航海想像。

文化局強調，無論商品開發、文宣活動，民眾舉凡需要台南400視覺的創意，都可透過文化局申請授權，邀請大家一起共襄盛舉，攜手展現台南在地文創能量。台南400視覺識別系統設計概念、元素理念及授權應用申請方式等，可見文化局官網公告查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

適逢台南400，許多業者響應活動，申請使用台南400視覺識別系統，讓產品成為遊客必買伴手禮，南市文化局今年初將申請作業更改為線上表單，便民申請，也歡迎各界共襄盛舉，展現台南在地文創能量。圖／南市文化局提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
適逢台南400，許多業者響應活動，申請使用台南400視覺識別系統，讓產品成為遊客必買伴手禮，南市文化局今年初將申請作業更改為線上表單，便民申請，也歡迎各界共襄盛舉，展現台南在地文創能量。圖／南市文化局提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南 文化局

延伸閱讀

台中「富興工廠1962」老屋活化 獲德國iF設計獎

竹市國際展演中心工程解約逾9個月 竹市府曝未來方向

國定古蹟億載金城入口意象景觀改造 11日起全區閉園

1500人連署保留湖口台鐵日式站長宿舍 文化局今再次現勘

相關新聞

台南第一條捷運有譜！藍線拚2031年完工 最密4分鐘1班

台南市政府規畫捷運整體路網2022年3月獲交通部核備，分優先路網及遠期路網2階段推動，優先路網包括第1期藍線、藍線延伸線...

嘉科排除晶圓製造類別 地方關心台積電來不來？

南部科學園區嘉義園區去年5月動工，環評預估開發40.68公頃產業面積，但因後續調整為36.49公頃，南科管理局今舉辦環境...

雲林北港集雅軒百年珍貴文物失而復得 循古禮古法修復

雲林縣北港鎮百年北管藝陣集雅軒典藏百年珍貴的綵牌、托燈、鼓架、繡旗等文物失竊，經過25年輾轉逐一尋回，失而復得過程神奇，...

白沙屯進香爆量17萬人 北港鎮公所增開免費高鐵接駁車

因應白沙屯進香人數爆量，超過17萬人同一天湧入北港，北港鎮公所除廣開停車和沐浴休息空間，鑒於不少香燈腳只走單程，加上北港...

沒有捷運的台南 如何達成台灣燈會1500萬人次爆量疏運

為期36天的台灣燈會10日落幕，安平燈區加高鐵燈區吸引超過1500萬觀展人次，每逢周末皆湧入百萬人潮，最後一個周末湧入逾...

雲林長青食堂被當自助餐？ 張麗善釋出對策

雲林縣斗南鎮首座長青食堂中央廚房今天揭牌啟用，以社區支援模式，每周一至周五供應目前沒有足夠空間開辦食堂的12個社區餐食，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。