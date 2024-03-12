同濟中學國中部停招 轉型社區高中面臨接管…校長公開信向校友求援

少子化衝擊，嘉義縣大林鎮私立同濟中學因招生不佳，2022年國中部新生入學報到只有個位數，全校剩80多名學生，校方申請2023學年度停招國中部轉型社區高中，國教署將在8月接管學校，持續照顧現在高二16名學生，財務缺口200萬元沒著落，校長高作屏發表公開信「愛校熱心永懷、護校真情長存」，向校友求援。

公開信說：

目前情況是，國教署將在今年8月接管學校，並持續照顧現在高二共計16名學生。但2至7月這半年，急需近200萬資金協助（含校地租金、水電、設施維護與外聘老師薪資），才能維護現有學生之權益。

真的很難過，必須作出向校友們募款的決定，懇請各位校友們在能力範圍內，協助學弟學妹們受教權益，而這更是對他們的最佳教育，見證大家一起同舟共濟共度難關，隨時抱有感恩的心情面對未來人、事、物。謝謝各位校友伸出援手，同濟中學全體教職員會持續堅守崗位，讓每個同學不論在課業與生活教育，都能達到最好的效能。」