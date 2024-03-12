同濟中學國中部停招 轉型社區高中面臨接管…校長公開信向校友求援
少子化衝擊，嘉義縣大林鎮私立同濟中學因招生不佳，2022年國中部新生入學報到只有個位數，全校剩80多名學生，校方申請2023學年度停招國中部轉型社區高中，國教署將在8月接管學校，持續照顧現在高二16名學生，財務缺口200萬元沒著落，校長高作屏發表公開信「愛校熱心永懷、護校真情長存」，向校友求援。
公開信說：
「我是同濟中學校長高作屏，很抱歉，我們努力不足，無法讓大林能繼續保留一間在地的高中，目前學校仍有55名學生就讀，在學校財政困難入不敷出，這2年老師們在無薪狀況下，不缺任何一堂課，讓同學們能完成所有學業。
目前情況是，國教署將在今年8月接管學校，並持續照顧現在高二共計16名學生。但2至7月這半年，急需近200萬資金協助（含校地租金、水電、設施維護與外聘老師薪資），才能維護現有學生之權益。
真的很難過，必須作出向校友們募款的決定，懇請各位校友們在能力範圍內，協助學弟學妹們受教權益，而這更是對他們的最佳教育，見證大家一起同舟共濟共度難關，隨時抱有感恩的心情面對未來人、事、物。謝謝各位校友伸出援手，同濟中學全體教職員會持續堅守崗位，讓每個同學不論在課業與生活教育，都能達到最好的效能。」
高作屏說，60年來同濟中學培育無數社會菁英，隨著社會型態多元，以培育身心靈均衡發展全人教育為目標，社區高中是教育趨勢，就近入學可適性揚才，獲得最好發展，尤其108課綱與學習歷程都需學生探索自己定位人生方向，小校個別化、客製化，可讓每個學生有更好照顧及指導繁星入學。
同濟校友透過社群、LINE等廣傳校長公開信，幫助母校。教育界人士說，嘉義縣市共同生活圈，教育資源以往集中嘉市，近年來嘉義縣立永慶、竹崎高中及許多公立國中辦學及升學率大幅提升，擠壓私校發展空間，民雄鄉協志工商停辦捐校地給中正大學，嘉市區2所私立高中去年被教育部專案輔導列管。
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