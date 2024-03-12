侯友宜、王偉忠嘉中同學相見歡 對談「那年我們在嘉中的生活」

今年嘉義高中百年校慶，同樣畢業於嘉中且又是同屆校友的新北市長侯友宜、「電視教父」王偉忠，將於明天下午返回母校以「那年 我們在嘉中的生活」為題進行對談，2人會迸發出什麼樣火花令人期待。

嘉義高中表示，新北市長侯友宜、資深媒體人王偉忠都是64年畢業校友，2人在政界、媒體圈各有一片天空，侯友宜曾任警政署長、警大校長是現任新北市長；王偉忠曾獲金鐘獎最佳節目主持人，製作過「聲林之王」、「康熙來了」、「超級星光大道」等膾炙人口節目，有「電視教父」之稱。