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台南後壁洋香瓜口感佳 市議員蔡育輝霸氣認購一分地
進入台南後壁洋香瓜產期，2024後壁區洋香瓜好時節將於本月17日上午在菁寮老街德馨宮登場，因後壁洋香瓜打出口碑，市議員蔡育輝今還向農民預定1分地洋香瓜田，敲定明年此時交貨。
資料顯示，後壁區是全台第2大洋香瓜產區，全年栽種面積約140公頃，總產量全台居冠，這一期作香華、天華品種洋香瓜去年11月栽種約45公頃，目前進入收成期，本月下旬進入高峰，預估可收成至下月初。
外界關切今年洋香瓜產銷，經查，上月底收成的洋香瓜因溫差大部分裂果及果粒較往年略小，產量約減少3成，所幸口感風味香甜，其中「香華」品種每公斤在台北農產運銷公司拍賣市場最高達240元，較往年均價60至80元高出不少，農民收益不錯。
台南市政府今聯合後壁區公所、社區、農會及商圈舉辦記者會為洋香瓜聯手行銷，後壁區長陳玉惠、後壁農會總幹事林怡歆、市議員蔡育輝、李宗翰、王宣貿與會，品嘗後口感佳，蔡育輝更向農民余榮佳認購1分地洋香瓜，估計約1000粒20萬元，敲定明年此時交貨。
市長黃偉哲力薦大眾來品嘗新鮮美味的洋香瓜，他說，後壁洋香瓜在一年四季中有好幾期收成期，且品種相當多，果肉顏色、口感各有特色，可供消費者多元選擇。
後壁區公所表示，活動當日將從上午9時開始熱鬧展開，並安排農產市集、水果知識小學堂、精彩舞臺表演、洋香瓜雞肉潛艇堡 DIY 教學及品嘗等豐富有趣的主題內容，在農產市集還有消費滿額贈送紀念品活動，屆時現場亦有限量的精緻茶點組，可品嘗洋香瓜蛋糕及果乾茶，就可把超值精緻餐具套組帶回家，更多活動詳情資訊可瀏覽「後壁區公所」FB 粉絲專頁。
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