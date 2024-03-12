嘉義縣民雄鄉新建市場及停車場動土 拚2025年完工啟用

民雄鄉是嘉義縣人口最多鄉鎮，火車站周邊人車密集，停車格一位難求，2019年獲中央核定新建市場及停車場，但因地下水位高且鄰近觸口斷層，無法開挖地下樓層，直到去年變更設計才順利發包，縣長翁章梁今參加動土典禮，預計興建地上4層樓，2025年底前完工啟用。

建築師張文昌說，民雄鄉市場及停車場總樓地板面積約2898坪，一樓作為市場使用，設置50個飲食及熟食攤位、20個生鮮攤位、1個共食區、14間店鋪，以及182個機車停車位，二樓為市場管理辦公室及停車場，三、四、RF樓為停車場，共規畫249個汽車停車位。

建設處指出，民雄市場用地停車場新建工程獲中央前瞻計畫核定總經費4億3947萬，包括交通部補助2億3800萬元、經濟部補助9191萬元，縣府補助4046萬元、公所自籌6910萬元，將結合市場及停車場功能，納入智慧化停車設施及綠能友善設計，2025年底前啟用。

建設處表示，民雄鄉市場及停車場原規畫有地下室，但地質鑽探發現地下水位高，若要擋水就會增加工程經費，且接近觸口斷層帶，最後決定往上蓋。鄉長林于玲說，工程流標經費差點被收回去，最後變更設計，還賠償設計費，才讓工程順利發包，盼未來成為民雄新指標。

縣長翁章梁說，民雄鄉市場及停車場由前任鄉長何嘉恆、現任鄉長林于玲接力完成，民雄鄉正在往現代化方向邁進，許多重大建設都在布建，包括航太園區、鐵路高架化、兒童福利館等，民雄的地景地貌、公共設施也需要更新，未來要朝現代化更新方向發展。