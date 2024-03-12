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日劇「獨活女子的守則4」台南取景拍攝 3月13日首播

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台日跨國合製原創劇「獨活女子的守則4」，國內演員王宣飾演咖啡店店員，她表示一開始與江口德子對戲很緊張。圖／南市觀旅局提供
台日跨國合製原創劇「獨活女子的守則4」，國內演員王宣飾演咖啡店店員，她表示一開始與江口德子對戲很緊張。圖／南市觀旅局提供

台日跨國合製原創劇「獨活女子的守則4」在今年年初台南篇幕後花絮發布後，觀眾感受到女主角江口德子喜愛台南的感情，完全自然流露融入劇情中，敲碗期待播出時間。觀旅局今說明，該劇3月13日在中華電信MOD和Hami Video獨家首播，全季12集一次全上架讓觀眾可以徹底沈浸在獨活女子的魅力。

觀旅局說，其中令人矚目的台南篇就在第2集，期待該劇播出後能吸引更多日本遊客到訪台南，實際體驗劇情裡所走訪的各個台南景點。

市長黃偉哲感謝東京電視台劇組前來拍攝，特別選擇台南作為獨活旅行的重頭戲，台南的建築、街景以及人情味，充滿了日本早已消失的昭和懷舊風情，希望透過女主角的「獨活之旅」，讓日本跟台灣的觀眾再次發現古都魅力，從日本朋友的角度看台南，也歡迎大家一起收看，一同感受台南獨有且豐富的風土人情，將臺南之美推向世界舞台。

觀光旅遊局長林國華指出，日本為南市重點推廣的國際觀光客源國，觀旅局為了吸引日本遊客來台，策略性規畫在日本參展及辦理推介活動，且台南與日本交流密切，有許多友好交流城市，「獨活女子的守則4」將於3月13日在中華電信MOD和Hami Video平台上架播出全集，另東京電視台也將於4月每周播出1集。

其中Hami Video提供前3集台灣篇免費看，第2集則是台南篇，描述女主角於台灣文學館、林百貨等與日本淵源深遠的特色景點享受獨活之旅。台南篇也邀請多名國內演員參與演出，其中金鐘影帝傅孟柏也在台南篇客串演出，想知道該劇女主角的「獨活之旅」到底去了台南哪些地方，請一定要把握機會收看。

台日跨國合製原創劇「獨活女子的守則4」在台南取景拍攝，13日首播。圖／南市觀旅局提供
台日跨國合製原創劇「獨活女子的守則4」在台南取景拍攝，13日首播。圖／南市觀旅局提供
台日跨國合製原創劇「獨活女子的守則4」金鐘影帝傅孟柏也在台南篇客串演出，飾演電影院員工。圖／南市觀旅局提供
台日跨國合製原創劇「獨活女子的守則4」金鐘影帝傅孟柏也在台南篇客串演出，飾演電影院員工。圖／南市觀旅局提供

台南 日本 觀眾

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