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打造綠建築建物 南市將軍消防分隊今動工明年底完工
台南市消防局第三救災救護將軍消防分隊建物逾35年空間不足不利就災，在地方爭取下，市府選在將軍圖書館旁新址打造綠建築規範，今上午舉行新建工程動土儀式，預計明年底完工，救災救護量能可望大幅提升。
將軍消防分隊現址緊鄰將軍漚汪市區，為2層樓96坪廳舍，迄今使用逾35年，且因空間不足，不利救護車輛進出及消防器材拆卸，不利救災出勤。
各界多年來爭取闢建新址，選定空曠的圖書館東側用地，規畫為4層樓鋼筋混凝土建物，總樓地板面積1309平方公尺（約396坪），原預定6000萬元經費，因物價飆漲追加1800萬元共計7800萬元，預計明年底完工。
消防局今上午10點安排動土儀式，市長黃偉哲、立委陳亭妃、消防局長李明峯、選區市議員方一峰、陳昆和、蔡蘇秋金、謝舒凡、蔡秋蘭均出席，祈求工程順利。
黃偉哲表示，消防分隊屬於24小時運作的機關，對於空間具有特殊使用需求，新廳舍除規劃適當的執勤與休憩空間外，也輔以綠建築規範基準，啟用後希望消防同仁能在舒適及優質辦公環境下，用心服務在地鄉親，強化救災救護服務效率。
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