打造綠建築建物 南市將軍消防分隊今動工明年底完工

台南市消防局第三救災救護將軍消防分隊建物逾35年空間不足不利就災，在地方爭取下，市府選在將軍圖書館旁新址打造綠建築規範，今上午舉行新建工程動土儀式，預計明年底完工，救災救護量能可望大幅提升。

將軍消防分隊現址緊鄰將軍漚汪市區，為2層樓96坪廳舍，迄今使用逾35年，且因空間不足，不利救護車輛進出及消防器材拆卸，不利救災出勤。

各界多年來爭取闢建新址，選定空曠的圖書館東側用地，規畫為4層樓鋼筋混凝土建物，總樓地板面積1309平方公尺（約396坪），原預定6000萬元經費，因物價飆漲追加1800萬元共計7800萬元，預計明年底完工。

消防局今上午10點安排動土儀式，市長黃偉哲、立委陳亭妃、消防局長李明峯、選區市議員方一峰、陳昆和、蔡蘇秋金、謝舒凡、蔡秋蘭均出席，祈求工程順利。