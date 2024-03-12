快訊

雙雙罹難…登山協會會長夫婦攀玉山失聯 搜救人員今早尋得兩遺體

進口毒辣粉禍害全台 龍海同記食品負責人80萬交保後爆失聯

論文期刊一條龍造假服務 學者指谷歌學術搜尋恐有漏洞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打造綠建築建物 南市將軍消防分隊今動工明年底完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
現有將軍消防分隊老舊空間不足，預計明年完工的辦公廳舍寬敞打造綠建築規範。記者謝進盛／攝影
現有將軍消防分隊老舊空間不足，預計明年完工的辦公廳舍寬敞打造綠建築規範。記者謝進盛／攝影

台南市消防局第三救災救護將軍消防分隊建物逾35年空間不足不利就災，在地方爭取下，市府選在將軍圖書館旁新址打造綠建築規範，今上午舉行新建工程動土儀式，預計明年底完工，救災救護量能可望大幅提升。

將軍消防分隊現址緊鄰將軍漚汪市區，為2層樓96坪廳舍，迄今使用逾35年，且因空間不足，不利救護車輛進出及消防器材拆卸，不利救災出勤。

各界多年來爭取闢建新址，選定空曠的圖書館東側用地，規畫為4層樓鋼筋混凝土建物，總樓地板面積1309平方公尺（約396坪），原預定6000萬元經費，因物價飆漲追加1800萬元共計7800萬元，預計明年底完工。

消防局今上午10點安排動土儀式，市長黃偉哲、立委陳亭妃、消防局長李明峯、選區市議員方一峰、陳昆和、蔡蘇秋金、謝舒凡、蔡秋蘭均出席，祈求工程順利。

黃偉哲表示，消防分隊屬於24小時運作的機關，對於空間具有特殊使用需求，新廳舍除規劃適當的執勤與休憩空間外，也輔以綠建築規範基準，啟用後希望消防同仁能在舒適及優質辦公環境下，用心服務在地鄉親，強化救災救護服務效率。

現有將軍消防分隊老舊空間不足，不利出勤救災。記者謝進盛／攝影
現有將軍消防分隊老舊空間不足，不利出勤救災。記者謝進盛／攝影
台南市將軍消防分隊新建廳舍今動土，市長黃偉哲（右三）等人鏟土，祈求工程順利。記者謝進盛／攝影
台南市將軍消防分隊新建廳舍今動土，市長黃偉哲（右三）等人鏟土，祈求工程順利。記者謝進盛／攝影

圖書館 綠建築 黃偉哲

延伸閱讀

燈會獲好評 黃偉哲登網路溫度計「好感王」

台南鹽水武廟文昌祭 傳統儀式祈求考生考運亨通

突破1500萬人造訪 台灣燈會落幕後主燈何處去？黃偉哲曝2線索

影／台南天坑釀禍急返台...問起政商友好 黃偉哲這麼說

相關新聞

高鐵燈區撤離 主燈要放原南縣區

台灣燈會前晚落幕，昨天起高鐵燈區大型車輛及機具進駐，展開撤離作業，仍有遊客到場拍照，市府呼籲不要逗留以免危險。而22公尺...

需要幫忙請找我！台灣燈會900名青年志工走動指引成亮點

2024台灣燈會10日閉幕，36天展期累計突破1500萬人次到訪，也贏得多數好評，台南市政府結合大專院校及民間團體等29...

台南工地出現天坑貨車陷落 監委要查

監察委員林國明、張菊芳今天表示，台南市安平區西門路、五妃街口的新建工地，發生路面塌陷，造成貨車掉落坑洞及救援吊車倒塌事件...

打造綠建築建物 南市將軍消防分隊今動工明年底完工

台南市消防局第三救災救護將軍消防分隊建物逾35年空間不足不利就災，在地方爭取下，市府選在將軍圖書館旁新址打造綠建築規範，...

雲林縣府首次舉辦集團婚禮 最大獎要讓新人抽東京來回機票

雲林縣政府結合地方婚禮產業，將於5月20日舉辦首次集團婚禮，除贈送新人白玉媽祖等價值萬元禮品，報名新人還可參加抽獎，最大...

嘉市歷史建築文化路郵局樹倒 王美惠質詢…調查情形曝

嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大小葉欖仁樹，10餘年來棲息數百隻白鶺鴒，成為觀光夜市文化路特殊生態景觀，郵局拉皮外牆等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。