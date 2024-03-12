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雲林縣府首次舉辦集團婚禮 最大獎要讓新人抽東京來回機票

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府結合地方婚禮產業，將於5月20日舉辦首次集團婚禮，除贈送新人白玉媽祖等價值萬元禮品，報名新人還可參加抽獎。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府結合地方婚禮產業，將於5月20日舉辦首次集團婚禮，除贈送新人白玉媽祖等價值萬元禮品，報名新人還可參加抽獎。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府結合地方婚禮產業，將於5月20日舉辦首次集團婚禮，除贈送新人白玉媽祖等價值萬元禮品，報名新人還可參加抽獎，最大獎為東京來回機票，目前已有14對新人報名參加。

雲林縣政府曾於2008年欲舉辦集團婚禮，當時因為新人報名數不足取消，睽違多年，縣府將於5月20日在劍湖山大飯店舉辦首次集團婚禮，限額30對新人報名參加，上周開放報名，截至昨天已有14對新人報名。

雲林縣府除媒合40多家在地婚禮產業，提供報名集團婚禮的新人專屬優惠，縣府民政處長蕭德恕說，北港朝天宮為祝賀參與集團結婚新人，每對新人都贈送一座白玉媽祖賀禮，祝福新人，縣府也為每對新人準備超過萬元價值的禮品，雲林縣農會、雲林肉品巿場、庵古坑咖啡、萬源製麵、福榮囍餅、瑞春醬油等廠商也贊助新人結婚賀禮，要讓新人滿載而歸。

集團婚禮活動當天將有新人抽獎活動，最大獎為東京來回機票，另有洗衣機、Dyson空氣清新機等，縣議員賴淑娞說，縣府精心規畫還提供禮品，她看了都想「婚」了。副縣長謝淑亞說，盼透過此次活動，鼓勵民眾返鄉並留在雲林發展。

雲林縣長張麗善表示，集團婚禮選在5月20日舉辦，取其520我愛你，有希望新人長長久久的寓意，當天婚禮現場會請戶政人員協助新人換發身分證，並為新人紀錄婚禮過程，縣府團隊精心設計，要讓新人備受尊寵。

雲林縣府集團婚禮報名資格限年滿18歲以上即將結婚或於活動日前1年內結婚的中華民國國民(112年05月20日以後登記者)。未滿18歲者，不予受理，報名者有一方設籍於雲林縣或於雲林縣就業民眾，優先錄取。報名時間至4月15日(一)下午5時止，報名網址：https://forms.gle/T6TjUtw4aN1ARWPZA

雲林縣政府結合地方婚禮產業，將於5月20日舉辦首次集團婚禮，除贈送新人白玉媽祖等價值萬元禮品，報名新人還可參加抽獎。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府結合地方婚禮產業，將於5月20日舉辦首次集團婚禮，除贈送新人白玉媽祖等價值萬元禮品，報名新人還可參加抽獎。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府結合地方婚禮產業，將於5月20日舉辦首次集團婚禮，除贈送新人白玉媽祖等價值萬元禮品，報名新人還可參加抽獎。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府結合地方婚禮產業，將於5月20日舉辦首次集團婚禮，除贈送新人白玉媽祖等價值萬元禮品，報名新人還可參加抽獎。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府結合地方婚禮產業，將於5月20日舉辦首次集團婚禮，除贈送新人白玉媽祖等價值萬元禮品，報名新人還可參加抽獎。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府結合地方婚禮產業，將於5月20日舉辦首次集團婚禮，除贈送新人白玉媽祖等價值萬元禮品，報名新人還可參加抽獎。記者陳雅玲／攝影

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