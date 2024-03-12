聽新聞
test
0:00 / 0:00

奇美英國珍藏展 3萬張網售票搶光

聯合報／ 記者李文德／台南報導

奇美博物館「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」5月2日登場，月初開賣早鳥票3分鐘便完售，昨天中午館方再開放5、6月一般票的現場、網路預購，再次引起搶購，剩部分購票平台、現場有少量門票。館方表示，5月20日中午會開賣7至9月票券，網路預購提供約6萬張、僅少數給現場預購。

奇美博物館指出，昨中午12時開賣網路、現場預購，5分鐘內就橫掃超過1萬張，下午2時，官網售票平台3萬張票完售。

記者前往奇美博物館現場發現，不到12時，售票櫃台前有數十名民眾排隊等待，首名現場排隊的人說，之前早鳥票根本搶不到，乾脆昨一早7時半就到博物館前等待；實測網路預購，開賣後網頁一度跳出「目前線上人數過多，請稍後再試」的提醒，過約2分鐘恢復正常。

館方表示，特展廳400坪左右，估計同時段能容1000名遊客觀賞，屆時開展後，依現場情況調整，人數下降就開放當場購票民眾入內。

奇美博物館 早鳥票 網路

延伸閱讀

奇美博館「從拉斐爾到梵谷」 3萬張票2小時完售

開賣5分鐘就狂掃萬張...奇美英國珍藏特展一般票今午開搶幾完售

奇美博物館「從拉斐爾到梵谷」搶先看英國國家藝廊亞州巡迴5大展覽亮點

奇美博物館「從拉斐爾到梵谷珍藏展」今開搶 官網當機動彈不得

相關新聞

高鐵燈區撤離 主燈要放原南縣區

台灣燈會前晚落幕，昨天起高鐵燈區大型車輛及機具進駐，展開撤離作業，仍有遊客到場拍照，市府呼籲不要逗留以免危險。而22公尺...

歸仁六甲 「擔龜」慶添丁

昨天農曆2月2日是土地公生日，台南市政府客委會首次辦「伯公（客家人所稱土地公）」文化小旅行，帶領民眾走訪白河客底聚落，未...

84歲灣生找到虎尾老家 嘗砂糖掉淚

日本84歲灣生婦人宣子一生宿願想回台尋根，兩度來台均落空，昨由兒子陪同再訪，剛好遇到台糖虎尾糖廠管理處長兼廠長蘇建元精通...

嘉市九重葛 令人驚豔

嘉義市繼黃花風鈴木盛開後，市區街角、公園的迎來九重葛花期，市府觀光新聞處長張婉芬說，民生公園、道將圳、溫州一街現都可見九...

台積效應／嘉縣房價飆漲 規畫社宅因應

台積電是否落腳嘉義縣還不能確定，但嘉義高鐵站附近的房地已炒翻，近期新房每坪上看35萬元，有縣議員昨在議會臨時會批評，這樣...

奇美英國珍藏展 3萬張網售票搶光

奇美博物館「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」5月2日登場，月初開賣早鳥票3分鐘便完售，昨天中午館方再開放5、6月一般...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。