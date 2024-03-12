奇美英國珍藏展 3萬張網售票搶光

奇美博物館「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」5月2日登場，月初開賣早鳥票3分鐘便完售，昨天中午館方再開放5、6月一般票的現場、網路預購，再次引起搶購，剩部分購票平台、現場有少量門票。館方表示，5月20日中午會開賣7至9月票券，網路預購提供約6萬張、僅少數給現場預購。

奇美博物館指出，昨中午12時開賣網路、現場預購，5分鐘內就橫掃超過1萬張，下午2時，官網售票平台3萬張票完售。

記者前往奇美博物館現場發現，不到12時，售票櫃台前有數十名民眾排隊等待，首名現場排隊的人說，之前早鳥票根本搶不到，乾脆昨一早7時半就到博物館前等待；實測網路預購，開賣後網頁一度跳出「目前線上人數過多，請稍後再試」的提醒，過約2分鐘恢復正常。

館方表示，特展廳400坪左右，估計同時段能容1000名遊客觀賞，屆時開展後，依現場情況調整，人數下降就開放當場購票民眾入內。