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84歲灣生找到虎尾老家 嘗砂糖掉淚

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
日本灣生婦人宣子（前）3度來台尋根，在虎尾糖廠協助下，找到80年前位於虎尾的老家，她和兒子欣悅萬分。記者蔡維斌／攝影
日本灣生婦人宣子（前）3度來台尋根，在虎尾糖廠協助下，找到80年前位於虎尾的老家，她和兒子欣悅萬分。記者蔡維斌／攝影

日本84歲灣生婦人宣子一生宿願想回台尋根，兩度來台均落空，昨由兒子陪同再訪，剛好遇到台糖虎尾糖廠管理處長兼廠長蘇建元精通日語，帶領至虎尾老街，終於找到80年前老家。她還嘗了一口二砂糖，當場掉下「甜蜜眼淚」；她說，4歲時媽媽帶了2斤糖回日本，分享給遣返的人吃，每個人吃了也同樣掉下思鄉淚。

1941年在台灣出生的宣子，在虎尾鎮林森路老家時，撫觸屋前老柱子上褪色的噴字「藥品、器材」，深深鞠躬，感謝讓她重見兒時老家，在旁的蘇建元等人也為灣生一了心願感到欣悅。

宣子取出父母親泛黃的結婚照，透過蘇建元翻譯訴說，外祖父在虎尾開了一家藥行兼賣儀器，直到她4歲日本戰敗舉家遷回日本，店留給台灣人，母親沒帶多少行囊，卻不忘帶了兩斤砂糖回日本，和一樣遷回日本的灣生分享、一解思鄉愁。

宣子說，1992年她曾和就讀嘉義女中畢業的母親「郁子」回台尋根沒成，去年她結束日本的藥局生意，再度和兒子來台，分別到高雄、嘉義、虎尾尋找她曾住過的地方，都沒能如願。

宣子回憶兒時「只要聞到糖香就可找到家」，僅知道老家在虎尾糖廠附近，於是透過台糖客服中心尋求糖廠協助，幸運遇上留日的蘇建元，以糖廠為中心尋找製糖飄香的區域，一路從虎尾寺找到古蹟四館附近；宣子站在虎尾役郡所前說「對這裡有印象」，蘇指著對面幾棟老房子，她喊「就是這裡！」認出離開80年的老家，眼眶泛紅。

日本 灣生 老家

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