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台積效應／嘉縣房價飆漲 規畫社宅因應

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

台積電是否落腳嘉義縣還不能確定，但嘉義高鐵站附近的房地已炒翻，近期新房每坪上看35萬元，有縣議員昨在議會臨時會批評，這樣的高房價會讓青年返鄉怯步，買了也可能被房子套牢，縣府有何因應對策？縣長翁章梁說，任何炒作行為都不能接受，縣府積極規畫社會住宅等政策因應。

房仲業者說，「跟著政府政策走就沒錯」，即使去除台積電原因，嘉縣有在地資金、外資、廠商進駐嘉義科學園區，房地產走向仍看好往上。

縣議會臨時會多名議員關切台積電落腳嘉縣還沒定案，土地炒作已造成民怨。議員黃嫈珺說，地方房價已在飆漲，未受惠反先受其害，縣府應要有個態度、時程、配套措施讓民眾知道；議員黃榮利說，附近農地也喊價每坪12萬元，每分農地高達3千多萬元，「很恐怖！」如果台積電沒來，這些農地要如何開發可能遙遙無期。

議員何子凡說，縣治特區裡新建案1坪竟可以喊到35萬元，是賣民眾需要的住宅？還是賣個虛幻？且台積電投資案決定權不是掌握在政府手中，周邊連1家超商、超市都沒有，建商一直渲染「科技城」「台積電」，縣府不應該縱容炒作歪風。

翁章梁答詢說，1奈米、封裝廠是否落腳嘉縣，仍是由台積電評估決定，嘉縣仍很有機會，社會住宅已積極爭取，在縣府旁會有300多戶，若台積電在嘉縣設廠，消費上則有Outlet已確定來設點，會引發另波商業投資潮。

台積電 嘉義 議員

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