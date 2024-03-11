拆派出所圍牆設通學步道？議員憂心員警安全 翁章梁：尚在討論

嘉義縣太保市南新派出所位於複雜的六叉路口又緊鄰南新國小，為維護學童上下學及民眾行車安全，縣府有意打掉南新派出所圍牆因應施做通學步道，計畫書已送到中央審核。有鑑於日前才發生民眾駕車衝撞派出所，議員詹琬蓁希望縣府也要將員警安全列入考量。

詹琬蓁說，縣府為配合學校施作通學步道，卻犧牲南新派出所執行勤務、出入口進出以及員警執勤安全問題，當時基層也有提出這樣的問題，但並被縣府採納，調整後車輛出入位置正好在派出所前，這樣會安全嗎？她說，上月29日基隆八堵派出所遭民眾駕車衝撞造成員警1死１傷殷鑑不遠，再回頭查看當時基層的意見，她也認為縣府當時的規畫並不好。

她說，南新派出所有10多名員警，服務太保市5個里，約1萬6000多名居民，比整個鹿草鄉1萬4000個居民還多，但是空間不足，不但停車難，連員警在製作筆錄時都難有足夠空間，它又位處嘉義縣市交界且是國道嘉義交流道最近的派出所，南新派出所已不符合實際使用效益，最好的方式應是遷建。

議員姜梅紅表示，有許多民眾以為縣府要將所有派出所的圍牆打掉也認為不妥。

縣長翁章梁說，並沒有所有的圍牆要拆，各派出所會評估，如何讓派出所與老百姓間關係親近些，不少新建派出所都沒有設圍牆，甚至連分局都沒有圍牆，因為許多派出所已存在許久，有些圍牆對派出所而言出入並不方便，由警局內部和分局長好好討論，目前還在討論中，並不是所有圍牆都會拆除。